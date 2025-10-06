Lewis Hamilton cuore Ferrari: “Stiamo facendo progressi, ma in questa scuderia non è abbastanza”

Lewis Hamilton prova a guardare al bicchiere mezzo pieno (e non è facile) un giorno dopo il Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Il pilota inglese, infatti, ha vissuto una gara davvero complicata sul tracciato cittadino di Marina Bay, con una SF-25 che procede, costantemente, ben lontana dalle prime posizioni. Una monoposto che si sta per iscrivere al club delle peggiori della gloriosa storia del Cavallino Rampante, con il forte rischio di completare un’annata senza nemmeno un successo in 24 uscite.

La prima stagione con il team tinto di rosso si sta trasformando in un lungo calvario per il Re Nero che, nonostante le innumerevoli delusioni subite quest’anno, prova a estrarre spunti positivi dalla trasferta di Singapore: “Dopo un fine settimana difficile, è bello essere di nuovo a casa. Ho avuto un po’ di tempo per riflettere sul weekend di Singapore e l’emozione principale che provo è la gratitudine. Il supporto e l’amore che ho provato dopo la perdita di Roscoe mi hanno ricordato con forza che, anche quando a volte le cose sembrano buie, c’è tanto di buono nel mondo. Basta saperlo cercare. Sto guardando anche gli aspetti positivi della pista. I titoli dei media raccontano solo una storia: quella in cui non facciamo le cose per bene, o le cose non vanno come vogliamo. Ma ciò su cui mi sono concentrato negli ultimi mesi è l’altra storia. Quella su come questa squadra reagisce quando le cose vanno male. Come ci rialziamo e ripartiamo”.

“Ieri è stato l’esempio perfetto – prosegue il sette volte campione del mondo – Abbiamo azzeccato la strategia, ma il problema ai freni ci ha frenato proprio quando lo slancio stava prendendo forma. Quindi ora torniamo in fabbrica, impariamo da quest’ultima gara e pianifichiamo la prossima”.

Lewis Hamilton chiude con un messaggio accorato al proprio team: “Sono davvero orgoglioso di questa squadra e voglio contribuire a ottenere i risultati che loro e i tifosi meritano. Vedo i progressi che stiamo facendo e il duro lavoro che c’è dietro ogni gara, ma questa è la Ferrari. Il progresso da solo non basta. Per raggiungere la grandezza dobbiamo andare oltre, essere migliori. C’è così tanto che possiamo realizzare insieme, e se riusciamo a costruire sui nostri successi e a cambiare le cose che dobbiamo fare, sono fermamente convinto che ci arriveremo. Forza Ferrari”.