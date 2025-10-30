Lazio bloccata dal Pisa in Serie A, il Sassuolo vince a Cagliari con Luariente e Pinamonti

Stasera si è conclusa la nona giornata della Serie A di calcio con la disputa di un paio di posticipo. Ci si aspettava uno squillo della Lazio dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta e la brillante affermazione contro la Juventus, ma i biancocelesti non sono riusciti a sfondare il muro del Pisa e sono rimasti bloccati sullo 0-0 nella tana dei toscani. I capitolini occupano l’undicesimo posto in classifica insieme all’Udinese e al Torino, mentre il Pisa ha portato a casa il terzo pareggio e ha agganciato il Verona al terzultimo posto.

La Lazio è stata scavalcata di una lunghezza dal Sassuolo, che si è rialzato dal ko casalingo contro la capolista Roma ed è andato a espugnare Cagliari. Gli emiliani si sono imposti per 2-1 e hanno agganciato l’Atalanta al nono posto, mentre i sardi rimangono in 14ma piazza a +4 sulla zona retrocessione. Lauriente ha sbloccato il risultato al 54′ e Pinamonti ha raddoppiato al 65′, otto minuti più tardi Esposito ha accorciato le distanze.

RISULTATI SERIE A OGGI

Cagliari-Sassuolo 1-2

Pisa-Lazio 0-0

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 21 punti, Roma 21, Inter 18, Milan 18, Como 16, Bologna 15, Juventus 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Lazio 12, Udinese 12, Torino 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Pisa 5, Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3.