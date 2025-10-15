L’annuncio di Sinner sui prossimi tornei e la ‘dimenticanza’ (voluta?) sulla Coppa Davis

“Sono pronto per Riad, ma soprattutto per i tornei di Vienna, Parigi e Torino. Speriamo di finire per bene l’anno“. Con queste parole, riportate da Sky Sport, Jannik Sinner ha presentato nella conferenza stampa della vigilia la partecipazione al Six Kings Slam 2025, torneo d’esibizione di tennis.

La domanda posta all’azzurro verteva sulle condizioni dopo il ritiro di Shanghai e sulla conclusione della stagione a livello individuale, dato che Sinner ha ancora residue speranze di chiudere l’anno al numero 1 del mondo, sperando anche in una debacle di Alcaraz tra Parigi-Nanterre e le Finals.

L’azzurro nei tre tornei citati può conquistare 3000 punti e quelli di ritardo nella Race dallo spagnolo sono 2540, quindi Sinner potrebbe ancora scavalcare l’iberico in vetta al ranking ATP, magari al termine del Masters 1000 di Parigi-Nanterre, anche se poi dovrà confermarsi alle Finals.

In conferenza stampa Sinner non ha parlato delle Davis Cup Finals di Bologna, preferendo focalizzarsi sul percorso a livello individuale, dunque sarebbe prematuro ipotizzare una sua rinuncia all’impegno con l’Italia. Al momento, dunque, resta il dubbio, dato che non ci sono indicazioni né in un senso né nell’altro.