La scelta intelligente di Errani/Paolini: il forfait a Wuhan non ha conseguenze per la classifica WTA Race di doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dato forfait nel torneo di doppio di Wuhan, e se da una parte la scelta non avrà effetti per la Race WTA, dall’altro le azzurre hanno in qualche modo rinunciato alla lotta per il numero 1 del mondo nel ranking, a cui avrebbero potuto ambire alle Finals, e che ora è molto più difficile da raggiungere.

Troppo importante la corsa nella Race WTA di Paolini, che occupa l’ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso alle Finals di fine stagione, ed è in piena lotta con la kazaka Elena Rybakina, eliminata stamane. In doppio, invece, Errani e Paolini sono al numero 1 nella Race e già qualificate all’ultimo torneo del 2025.

RACE WTA DOPPIO AL 9 OTTOBRE

1 Sara Errani / Jasmine Paolini 7115 (Qualificate alle Finals)

2 Kateřina Siniaková / Taylor Townsend 6290 (Qualificate)

3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 5378 (Qualificate)

4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 4968 (Qualificate)

5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 4670 (Qualificate)

6 Hsieh Su-Wei / Jeļena Ostapenko 4291

7 Asia Muhammad / Demi Schuurs 3440

8 Tímea Babos / Luisa Stefani 3327

—————————————————————————

9 Guo Hanyu / Alexandra Panova 2821

10 Tereza Mihalíková / Olivia Nicholls 2492

10 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 2375

12 Anna Danilina / Aleksandra Krunić 2350

13 Jiang Xinyu / Wu Fang-Hsien 2187