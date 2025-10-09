La scalata di Valentin Vacherot: più di 100 posizioni recuperate nel ranking ATP! E se batte Djokovic a Shanghai…

Valentin Vacherot era poco conosciuto al grande pubblico fino a una decina di giorni fa: numero 204 del mondo, il 26enne monegasco non aveva mai brillato a livello internazionale ed era reduce da una stagione poco esaltante a livello Challenger (mai oltre i quarti, escludendo la finale di Francavilla al Mare e la semifinale di Todi). Il gioco dell’allievo di Benjamin Balleret non aveva mai impressionato più di tanto e in carriera non era mai andato oltre la 110ma piazza del ranking ATP (il 24 giugno 2024).

Al Masters 1000 di Shanghai, però, si è preso una clamorosa ribalta ed è approdato fino alle semifinali contro ogni pronostico, mietendo vittime di eccelsa caratura tecnica: il kazako Alexander Bublik (numero 14 del seeding), il ceco Thomas Machac (20), l’olandese Tallon Griekspoor (27) e il danese Holger Rune (10) si sono dovuti clamorosamente inchinare ai suoi piedi. Il prossimo ostacolo? Il serbo Novak Djokovic, numero 5 del mondo e 24 volte Campione Slam. Il monegasco riuscirà a esaltarsi nuovamente in quella che sembra essere la sua settimana della vita?

Intanto la scalata nel ranking ATP è stata perentoria: Valentin Vacherot aveva incominciato il torneo sul cemento della metropoli cinee da numero 204 del mondo con 262 punti, ma grazie alla cavalcata si è issato virtualmente al 92mo posto del ranking ATP con 683 punti. Di sicuro inizierà la prossima settimana nella top-100 e con il suo best ranking, visto che da dietro potrebbero superarlo solo il giapponese Shintaro Mochizuki, il francese Hugo Gaston, lo spagnolo Carlos Taberner e lo statunitense Mackenzie McDonald, impegnati nei Challenger della settimana tra Jinan, Roanne, Valencia e Jinan.

Se Vacherot dovesse battere Djokovic, allora volerebbe a quota 933 punti e si isserebbe al 58mo posto della graduatoria internazionale. Nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo a Shanghai staremmo parlando di una nuova dimensione: numero 39 del mondo con 1.283 punti all’attivo.