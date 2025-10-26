Calcio
La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato
La Lazio ha firmato il colpaccio nella domenica riservata alla Serie A, sconfiggendo la Juventus per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. I capitolini sono passati in vantaggio grazie al gol di Basic su invito di Cataldi al nono minuto e hanno difeso strenuamente la rete di margine, tornando al successo dopo i pareggi ottenuti con Atalanta e Torino. Secondo ko di fila per i bianconeri dopo quello di settimana scorsa contro il Como, gli uomini di Tudor hanno conquistato soltanto tre punti nelle ultime cinque partite disputate e ora sono a -6 dalla vetta della classifica, a +1 sui biancocelesti.
La Roma si è imposta sul campo del Sassuolo per 1-0 grazie alla marcatura di Dybala, agganciando così il Napoli in testa alla classifica generale, con due punti di margine sul Milan e tre sull’Inter. Il Bologna aveva l’occasione di rimanere a -2 da Napoli e Roma, ma i felsinei sono stati rimontati dalla Fiorentina da 0-2 a 2-2: alla doppietta di Cambiaghi hanno risposto i rigori di Gudmundsson al 74′ e Kean in pieno recupero.
Importante successo del Torino per 2-1 contro il Genoa (Maripan provvidenziali per i granata al 90′), mentre Verona e Cagliari hanno pareggiato per 2-2 (Felici ha regalato il punto ai sardi in pieno recupero). Di seguito il quadro dettagliato dei risultati di oggi in Serie A.
RISULTATI SERIE A OGGI
Torino-Genoa 2-1
Sassuolo-Roma 0-1
Verona-Cagliari 2-2
Fiorentina-Bologna 2-2
Lazio-Juventus 1-0