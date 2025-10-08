La rincorsa di Jasmine Paolini alle Finals: il duello con Rybakina nella Race, tabellone, avversarie e punti in palio

La lotta tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina si è infiammata: le due tenniste sono in piena bagarre per la qualificazione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici dell’annata agonistica, e al momento sono separate da appena 43 punti nella Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante il 2025 e che determinerà le ammesse all’evento in programma sul cemento di Riad (Arabia Saudita).

Jasmine Paolini occupa l’ottava piazza con 3.861 punti, mentre la kazaka si trova alle sue spalle con 3.818. Entrambe si trovano dietro alla russa Mirra Andreeva (4.319) e si stanno nei fatti contendendo a distanza il biglietto per l’Arabia Saudita, visto che la danese Clara Tauson è decisamente lontana (2.726). Davanti hanno già matematicamente staccato il pass la bielorussa Aryna Sabalenka (9.730), la polacca Iga Swiatek (8.273), le statunitensi Amanda Anisimova (5.908), Coco Gauff (5.694) e Madison Keys (4.450, Campionessa Slam), mentre Jessica Pegula (4.610) è ormai molto vicina all’obiettivo.

Come sono i tabelloni delle due rivali a Wuhan? Paolini incrocerà Tauson agli ottavi di finale, ma in caso di vittoria si troverà davanti il muro Iga Swiatek, salvo un’inattesa sconfitta della polacca contro la svizzera Belinda Bencic. Servirebbe poi una magia per meritarsi la semifinale contro chi la spunterà nello spicchio che prevede Siegemund-Frech e Zhang-Gauff. Rybakina è dall’altra parte: ottavo alla portata con la ceca Noskova, poi dovrebbe trovarsi di fronte Sabalenka, numero 1 del mondo che non dovrebbe avere problemi con Samsonova e che partirà con i favori del pronostico per meritarsi la semifinale con Pegula (attesa da Alexandrova e dalla vincente di Jovic-Siniakova).

Ricordiamo come cambieranno i bottini di punti di Paolini e Rybakina: 215 punti con i quarti (quindi +95 rispetto ad adesso), 390 con la semifinale (+270), 650 con la finale (+530) e 1.000 con la vittoria (+880). Impegni successivi a Wuhan: dal 13 al 19 ottobre il WTA 500 di Ningbo e dal 20 al 26 ottobre il WTA 500 di Tokyo. Al termine dell’evento nella capitale giapponese avremo il quadro dettagliato delle ammesse alle Finals (1-8 novembre).