La Norvegia surclassa Israele a suon di gol e spegne le speranze dell’Italia di evitare i playoff

Le già flebili speranze azzurre si sono spente ancor prima di scendere in campo a Tallinn. L’Italia, infatti, confidava di ricevere buone notizie da Oslo, dove si giocava Norvegia-Israele, per sperare ancora nella, comunque non semplice, qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Gli scandinavi, invece, non erano minimamente di questo avviso e, non solo hanno conquistato in carrozza i 3 punti, ma hanno rifilato un pesante pokerissimo agli israeliani, rimpolpando la già eccellente differenza reti.

Con il 5-0 rifilato da Haaland e compagni ad Israele, infatti, gli scandinavi hanno raggiunto quota 18 punti in classifica in 6 incontri disputati con la cifra record di 26 in fatto di differenza reti. L’Italia, invece, prima del match contro l’Estonia, ha 9 punti in 4 match con appena un +5 in fatto di differenza reti. In poche parole la speranza di qualificazione diretta per gli Azzurri è ormai svanita.

Lo scenario, quindi, appare chiaro. L’Italia, se non si distrarrà contro Estonia, Israele e Moldova, chiuderà in seconda posizione alle spalle della Norvegia (contro cui giocherà l’ultimo match delle qualificazioni il 16 novembre) dato che, anche arrivando a pari punti (anche se una sconfitta interna di Haaland e compagni contro l’Estonia assomiglia molto da vicino alla fantascienza) la prima discriminante sarà la differenza reti, nella quale, come detto, partiamo irrimediabilmente in ritardo.

Quindi, dopo Russia 2018 e Qatar 2022, saremo di nuovo impegnati negli spareggi ai quali parteciperanno tutte le 12 seconde classificate di ognuno dei gironi. A queste si aggiungeranno le 4 migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024-2025 che, ovviamente, non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto. Le squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio: A, B, C e D. Ognuno vedrà una semifinale e una finale in gara unica. Chi uscirà vittorioso da questi percorsi, staccherà il pass per i Mondiali che si disputeranno nella prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.