La Norvegia domina la prova del Team Relay tra gli juniores agli Europei di ciclismo, cade l’Italia

La seconda giornata degli Europei 2025 di ciclismo, manifestazione che disputa in Francia fino a domenica, inizia con la prova del Team Relay riservata alla categoria juniores. Sul tracciato di Étoile-sur-Rhône, di 40 km, la gara si conclude con la netta vittoria della Norvegia.

Il sestetto norvegese, con le squadre composte da tre uomini e tre donne, domina la gara e conquista, con pieno merito, il titolo continentale: la compagine scandinava taglia il traguardo con il tempo di 52’05”12, alla velocità media di 46,07 km/h, rifilando distacchi netti a tutte le rivali.

Conclude la propria performance in seconda posizione ed ottiene la medaglia d’argento la Francia. La squadra transalpina termina la sua prova con il tempo di 52’39”75, alla velocità media di 45,57 km/h, ed accusa un ritardo di 34″62 dalla Norvegia. Completa il podio la Polonia che conclude la sua prova con il tempo di 52’42″45, con un ritardo di 37”32 dai vincitori.

Il sestetto azzurro non ha completato la prova: Riccardo Colombo, Davide Frigo e Ruben Ferrari erano quarti a metà gara, quando sono partite Maria Acuti, Matilde Rossignoli e Linda Sanarini. Le ultime due, però, sono cadute lungo il percorso e non sono ripartite.

L’Italia affida le sue speranze di rimpinguare ulteriormente il proprio bottino di medaglie, dopo l’oro di Venturelli e l’argento ottenuto da Ganna nelle prove a cronometro di ieri, alla staffetta mista della categoria élite, con la gara che inizierà alle ore 14.30. Il sestetto azzurro può nutrire concrete speranze di podio.