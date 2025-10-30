La delusione di Lorenzo Musetti dopo la sconfitta a Parigi: “Tanta stanchezza mentale. Ho perso un’occasione”

Si complica in maniera vertiginosa il cammino di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals. La presenza a Torino del toscano è a fortissimo rischio dopo la sconfitta partita all’esordio nel Masters 1000 di Parigi nel derby azzurro contro Lorenzo Sonego (3-6 6-3 6-1). Un ko dolorosissimo per Musetti, che ora deve guardare cosa faranno i suoi avversari diretti, partendo soprattutto dal canadese Felix Auger-Aliassime, il più vicino ad avere la possibilità di superare l’azzurro nella Race.

Auger-Aliassime non è l’unico che può tentare il sorpasso alla penultima curva (ci sono ancora i tornei di Metz e Atene) ai danni di Musetti, che deve sperare anche nel mancato trionfo di uno tra Daniil Medvedev, Alexander Bublik ed Alejandro Davidovich Fokina, che in caso di vittoria del 1000 parigino clamorosamente farebbe un balzo improvviso tra i primi otto delle Race.

Ai microfoni di Sky Sport il tennista toscano ha provato ad analizzare la sua partita. “Sicuramente alla fine c’è stata tanta stanchezza mentale. Non sono più riuscito a riattivarmi ed avere energia, specialmente nel terzo set e questo ha fatto sicuramente la differenza. Peccato, perchè all’inizio avevo il comando del gioco, poi sono stato in balia di quello che faceva Lorenzo”.

La delusione per come è andato il derby è tantissima e soprattutto Musetti sa che ora la presenza alle Finals è decisamente a rischio: “È stato un finale di stagione molto intenso. Ora bisogna aspettare e cercare di accettare quello che è successo e andare avanti. Merito a Lorenzo che ha giocato un ottimo secondo e terzo set, ma è ovvio che ci sia tantissimo rammarico per questa occasione e purtroppo adesso è troppo tardi per poter far qualcosa“.