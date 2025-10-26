Kimi Antonelli davanti a Russell per la prima volta! Ma l’ordine di scuderia…

Il ventesimo tentativo è quello buono per Kimi Antonelli per precedere finalmente George Russell alla bandiera a scacchi di un Gran Premio. Il giovane pilota bolognese, impegnato nella sua stagione d’esordio in Formula Uno, si è reso protagonista di un weekend abbastanza solido a Città del Messico togliendosi la soddisfazione di battere per la prima volta in gara il fortissimo compagno di squadra inglese.

Conteggiando anche i quattro ritiri (di cui uno solo per colpa sua) collezionati a Imola, Barcellona, Spielberg e Silverstone, il driver emiliano classe 2006 aveva sempre perso il confronto diretto interno con Russell tra Sprint e gare della domenica (in qualifica invece era già riuscito a prevalere) prima della tappa messicana. Quest’oggi Kimi ha chiuso in sesta piazza, confermando il risultato della qualifica, mentre l’altra Mercedes è passata dalla quarta posizione in griglia alla settima finale.

Le due Frecce d’Argento hanno avuto un passo simile in tutti e tre gli stint, il che rappresenta un segnale incoraggiante per il rookie azzurro nel suo percorso di crescita, poi il risultato è stato condizionato da alcuni episodi e dalla gestione del muretto box. Nelle battute iniziali Antonelli ha passato Russell sfruttando il caos generato dal duello tra la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton, mentre a seguire sono stati gli ordini di scuderia a provocare i successivi scambi di posizione.

Nel secondo run, dopo aver richiesto insistentemente alla squadra via radio un team order per provare ad inseguire il podio, l’inglese è stato accontentato con Kimi che lo ha lasciato passare rimettendosi in scia e poi venendo purtroppo scavalcato anche dalla McLaren di Piastri a causa di un secondo pit-stop lento. Nel finale, quando l’australiano del team papaya ha superato in pista anche l’altra Mercedes, Russell ha restituito il favore ad Antonelli facendosi da parte e ristabilendo la situazione anteriore al primo ordine di scuderia.