Juventus sconfitta dal Real Madrid, Atalanta fermata dallo Slavia Praga, goleade di Chelsea e Bayern

Una sconfitta e un pareggio per le squadre italiane nella serata di Champions League. La Juventus non è riuscita a sovvertire il pronostico della vigilia sul campo del Real Madrid, perdendo per 1-0 contro la formazione spagnola: le merengues hanno risolto il confronto in loro favore grazie alla rete di Bellingham al 58mo minuto. Ci si aspettava di più dall’Atalanta, impegnata contro lo Slavia Praga di fronte al proprio pubblico, ma la Dea non è andata oltre un poco soddisfacente 0-0.

Le goleade la fanno da padrona nella massima competizione europea: il Bayern Monaco ha travolto il Brugge per 4-0 (Karl, Kane, Diaz, Jackson), il Chelsea ha liquidato l’Ajax per 5-1 (Guiu, Caicedo, Fernandez, Estevao, George per gli inglesi), il Liverpool ha strapazzato l’Eintracht Francoforte ha domicilio (Ekitike, van Dijk, Konate, Gakpo e Szoboszlai hanno ribaltato la rete iniziale di Kristensen).

L’Athletic Bilbao ha avuto la meglio sul Qarabag per 3-1 con la doppietta di Guruzeta, successo per 3-1 anche per il Galatasaray contro il Bodo/Glimt, lo Sporting Lisbona ha avuto la meglio sul Marsiglia per 3-1, pareggio a reti bianche tra Monaco e Tottenham.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Athletic Bilbao vs Qarabag 3-1

Galatasaray vs Bodo/Glimt 3-1

Atalanta vs Slavia Praga 0-0

Bayern Monaco vs Clube Brugge 4-0

Chelsea vs Ajax 5-1

Eintracht Francoforte vs Liverpool 1-5

Monaco vs Tottenham 0-0

Real Madrid vs Juventus 1-0

Sporting Lisbona vs Marsiglia 2-1