Josephine Obossa nuovo asso del volley italiano? E la prossima estate senza Egonu…

Josephine Obossa ha incominciato con il turbo la nuova stagione, mettendo a segno 75 punti nelle tre partite disputate in Serie A1 con la maglio di Busto Arsizio. La 26enne ha messo paura a Conegliano nel match d’apertura, quando le Farfalle si sono issate sul 2-0 di fronte al proprio pubblico prima di subire la rimonta delle Campionesse d’Europa: 32 punti (4 muri) con il 42% in fase offensiva.

L’opposto si è espressa su ottimi livelli anche quando le lombarde hanno perso per 3-1 sul campo della capolista Novara (24 punti con 2 muri, 50% in attacco) e poi ha giganteggiato in occasione del confronto di ieri sera, vinto per 3-2 grazie contro Bergamo anche ai suoi 24 punti (2 muri, 50% in fase offensiva). L’avvio è decisamente pimpante per Josephine Obossa, che sembra essere definitivamente esplosa dopo una prima stagione comunque confortante sempre con la maglia biancorossa.

Al momento occupa il terzo posto nella classifica marcatrici, ad appena una lunghezza dalla svedese Isabelle Haak (76 punti con la maglia di Conegliano) e di Paola Egonu (78 marcature con i colori di Milano). Se continuerà su questa lunghezza d’onda verrà sicuramente presa in considerazione dal Julio Velasco in ottica Nazionale: la prossima estate dovrebbero esserci dei periodi di riposo per alcune veterane e quindi gli spazi non mancheranno, con possibili innesti per rinforzare ulteriormente il gruppo.

Paola Egonu tirerà un po’ il fiato e non dovrebbe scendere in campo per la Nations League. Quale occasione migliore per Josephine Obossa, classe 1999 che potrebbe avere finalmente a disposizione la propria chance. Potrebbe essere riserva di Ekaterina Antropova, che verosimilmente sarà chiamata a ricoprire il ruolo di titolare dopo aver rappresentato la micidiale arma di Velasco subentrando a Egonu nella seconda parte dei vari set. A seguire ci saranno gli Europei che metteranno in palio il primo pass olimpico.