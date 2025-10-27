João Fonseca: “Vissuto una settimana speciale, voglio essere testa di serie agli Australian Open

Si è concluso nel migliore dei modi l’ATP 500 di Basilea per João Fonseca. Il giovane brasiliano si è imposto in finale contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, al termine di un match terminato 6-3 6-4. Netti miglioramenti quelli mostrati dal 19enne sudamericano che grazie a questo successo entra per la prima volta nella top 30.

Secondo torneo vinto dopo il 250 di Buenos Aires per Fonseca che, come riportato puntodebreak.com, ha dichiarato: “Questa settimana è molto speciale per me, nonostante non abbia giocato il secondo turno a causa del ritiro del mio avversario e nonostante Shapovalov abbia abbandonato ai quarti di finale. È stata una settimana molto positiva: ho approfittato delle opportunità che si sono presentate. Non ho permesso ai miei avversari di togliermi questo titolo, io e il mio team lo desideravamo davvero. Non siamo andati in Asia quest’anno per permettere al mio corpo di riprendersi, per prendersi cura di me stesso, essendo malato, e volevamo preservare la mia salute fisica e mentale”.

Sulla solidità vista a Basilea: “Mi sentivo sotto pressione prima di iniziare questo torneo. È stata una settimana in cui io e il mio team, fin dall’inizio, abbiamo avuto la mentalità giusta. Siamo rimasti uniti nonostante la sconfitta al primo turno a Bruxelles, in una partita in cui non ho servito bene. Tuttavia, abbiamo continuato a lavorare. Siamo arrivati a Basilea con tempo e abbiamo lavorato su tutto ciò che dovevo migliorare. Di conseguenza, ho servito bene per tutto il torneo”.

Sui prossimi obiettivi: “Non ho partecipato al Masters 1000 di Shanghai perché abbiamo dato priorità al mio benessere. All’inizio della stagione, l’obiettivo era giocare tutti i Grand Slam. Abbiamo adattato i miei obiettivi man mano che la stagione avanzava, sono andato dal mio allenatore e gli ho detto che volevo essere testa di serie per il prossimo Open d’Australia, e ora esco da qui il 28 o il 27, non ricordo. Ora devo viaggiare a Parigi, con una nuova mentalità. Il circuito è una corsa a sprint, tra due giorni sarò già impegnato in un nuovo torneo. Andiamo avanti con tutto”.