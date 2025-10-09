Jasmine Paolini sorpassa Rybakina nella volata per le WTA Finals! Ma ora serve un ‘regalo’ da Sabalenka…

La sfida continua. Jasmine Paolini ed Elena Rybakina proseguono nella loro sfida per la qualificazione alle WTA Finals. Entrambe le giocatrici si sono imposte negli ottavi di finale del WTA1000 di Wuhan. La toscana si è imposta contro la danese Clara Tauson, visto il ritiro di quest’ultima sullo score di 3-6 6-1 3-1 in favore dell’azzurra. Rybakina non ha avuto troppe difficoltà nel prevalere contro la ceca Linda Noskova sullo score di 6-3 6-4.

Allo stato attuale delle cose nella Race, graduatoria mondiale del rendimento 2025 che qualificherà le migliori otto alle Finals di Riad a inizio novembre, Paolini precede la kazaka per via degli scarti legati a questa classifica. Il margine della nostra portacolori è di 43 lunghezze. Questo significa che Rybakina, per scavalcare Jasmine dovrà vincere una partita in più per tornarle davanti.

Ed ecco che la prossima sfida nei quarti di finale potrebbe essere importante: Paolini sfiderà la vincente del confronto tra la polacca Iga Swiatek e la svizzera Belinda Bencic, mentre la citata Rybakina se la vedrà contro la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka.

Se dovessero perdere entrambe, la situazione in graduatoria rimarrebbe come l’abbiamo descritta. Stesso ragionamento se le due giocatrici dovessero vincere. Situazione, ovviamente diversa col successo dell’una e dell’altra:

Se Paolini vince e Rybakina perde, la situazione è di 4131 punti dell’italiana contro i 3913 della kazaka;

Se Rybaline vince e Paolini perde; la situazione è di 3956 punti dell’italiana contro i 4088 punti della kazaka.

RACE AGGIORNATA (9 OTTOBRE)

1 ✓ Aryna Sabalenka 27 BLR 9825 già qualificata alle WTA Finals

2 ✓ Iga Świątek 24 POL 8273 già qualificata alle WTA Finals

3 ✓ Amanda Anisimova 24 USA 5908 già qualificata alle WTA Finals

4 ✓ Coco Gauff 21 USA 5694 già qualificata alle WTA Finals

5 Jessica Pegula 31 USA 4705

6 Madison Keys 30 USA 4450

7 Mirra Andreeva 18 RUS 4319

8 Jasmine Paolini 29 ITA 3956

9 Elena Rybakina 26 KAZ 3913