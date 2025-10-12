Tennis
Jasmine Paolini riparte da Ningbo: possibile scontro diretto decisivo con Rybakina, il tabellone turno per turno
Jasmine Paolini ripartirà dal 13 al 19 ottobre dall’Aux Ningbo Open (WTA 500 – montepremi 1.064.510 $). La toscana, dopo aver raggiunto le semifinali nel WTA1000 di Wuhan perdendo non senza rimpianti contro l’americana Coco Gauff, si ripropone in quest’altro evento in Cina per guadagnarsi la qualificazione alle WTA Finals.
L’azzurra, la russa Mirra Andreeva e la kazaka Elena Rybakina sono in corsa per questo obiettivo. Attualmente, Jasmine occupa l’ottava posizione della Race, l’ultima per essere in tabellone a Riad (Arabia Saudita). Il suo margine di vantaggio è di 218 punti su Rybakina e inoltre la nostra portacolori ha un vantaggio legato alle scadenze nella graduatoria citata, in quanto la n.9 di tale classifica ha “scadenze più salate” (1 punto per Paolini rispetto ai 108 della kazaka).
A Ningbo Jas inizierà dagli ottavi di finale, visto il suo status di testa di serie, giocando contro la vincente della sfida tra la cinese Shuai Zhang e la russa Veronika Kudermetova. Nei quarti vi potrebbe essere l’impegnativo incrocio con la svizzera Belinda Bencic e in semifinale lo scontro diretto proprio con Rybakina, che tanto avrebbe in gioco.
Nell’atto conclusivo, Andreeva potrebbe essere l’avversaria. In alternativa, si possono considerare Diana Shnaider, Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova come possibili rivali.
TABELLONE WTA NINGBO 2025
(1) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Emma Raducanu GBR vs (WC) Lin Zhu CHN
Marketa Vondrousova CZE vs Karolina Muchova CZE
(WC) Xiyu Wang CHN vs (7) Diana Shnaider RUS
(4) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
(WC) Yue Yuan CHN vs Xinyu Wang CHN
Sofia Kenin USA vs McCartney Kessler USA
Qualifier vs (8) Liudmila Samsonova RUS
(5) Clara Tauson DEN vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Victoria Mboko CAN vs Dayana Yastremska UKR
Bye vs (3) Elena Rybakina KAZ
(6) Belinda Bencic SUI vs Magda Linette POL
Qualifier vs Qualifier
(WC) Shuai Zhang CHN vs Veronika Kudermetova RUS
Bye vs (2) Jasmine Paolini ITA
TABELLONE JASMINE PAOLINI WTA NINGBO 2025
Ottavi di finale – Shuai Zhang / Veronika Kudermetova
Quarti di finale – Belinda Bencic / Magda Linette / Qualificata / Qualificata
Semifinale – Elena Rybakina / Clara Tauson / Qualificata / Qualificata / Qualificata / Victoria Mboko / Dayana Yastremska
Finale – Mirra Andreeva / Diana Shnaider / Ekaterina Alexandrova / Liudmila Samsonova