Jasmine Paolini riparte da Ningbo: possibile scontro diretto decisivo con Rybakina, il tabellone turno per turno

Jasmine Paolini ripartirà dal 13 al 19 ottobre dall’Aux Ningbo Open (WTA 500 – montepremi 1.064.510 $). La toscana, dopo aver raggiunto le semifinali nel WTA1000 di Wuhan perdendo non senza rimpianti contro l’americana Coco Gauff, si ripropone in quest’altro evento in Cina per guadagnarsi la qualificazione alle WTA Finals.

L’azzurra, la russa Mirra Andreeva e la kazaka Elena Rybakina sono in corsa per questo obiettivo. Attualmente, Jasmine occupa l’ottava posizione della Race, l’ultima per essere in tabellone a Riad (Arabia Saudita). Il suo margine di vantaggio è di 218 punti su Rybakina e inoltre la nostra portacolori ha un vantaggio legato alle scadenze nella graduatoria citata, in quanto la n.9 di tale classifica ha “scadenze più salate” (1 punto per Paolini rispetto ai 108 della kazaka).

A Ningbo Jas inizierà dagli ottavi di finale, visto il suo status di testa di serie, giocando contro la vincente della sfida tra la cinese Shuai Zhang e la russa Veronika Kudermetova. Nei quarti vi potrebbe essere l’impegnativo incrocio con la svizzera Belinda Bencic e in semifinale lo scontro diretto proprio con Rybakina, che tanto avrebbe in gioco.

Nell’atto conclusivo, Andreeva potrebbe essere l’avversaria. In alternativa, si possono considerare Diana Shnaider, Ekaterina Alexandrova e Liudmila Samsonova come possibili rivali.

TABELLONE WTA NINGBO 2025

(1) Mirra Andreeva RUS vs Bye

Emma Raducanu GBR vs (WC) Lin Zhu CHN

Marketa Vondrousova CZE vs Karolina Muchova CZE

(WC) Xiyu Wang CHN vs (7) Diana Shnaider RUS

(4) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye

(WC) Yue Yuan CHN vs Xinyu Wang CHN

Sofia Kenin USA vs McCartney Kessler USA

Qualifier vs (8) Liudmila Samsonova RUS

(5) Clara Tauson DEN vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Victoria Mboko CAN vs Dayana Yastremska UKR

Bye vs (3) Elena Rybakina KAZ

(6) Belinda Bencic SUI vs Magda Linette POL

Qualifier vs Qualifier

(WC) Shuai Zhang CHN vs Veronika Kudermetova RUS

Bye vs (2) Jasmine Paolini ITA

TABELLONE JASMINE PAOLINI WTA NINGBO 2025

Ottavi di finale – Shuai Zhang / Veronika Kudermetova

Quarti di finale – Belinda Bencic / Magda Linette / Qualificata / Qualificata

Semifinale – Elena Rybakina / Clara Tauson / Qualificata / Qualificata / Qualificata / Victoria Mboko / Dayana Yastremska

Finale – Mirra Andreeva / Diana Shnaider / Ekaterina Alexandrova / Liudmila Samsonova