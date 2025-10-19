Jasmine Paolini rinuncia al WTA 500 di Tokyo e mette nel mirino le Finals di Riad

Poche ore dopo aver conquistato ufficialmente il pass (in singolare) per le WTA Finals, Jasmine Paolini ha deciso di rinunciare all’imminente WTA 500 di Tokyo (20-26 ottobre) con l’obiettivo di ricaricare le batterie dopo una tournée cinese molto impegnativa e provare ad arrivare nelle migliori condizioni possibili a Riad tra un paio di settimane.

L’azzurra era iscritta al torneo nipponico per garantirsi un’ultima possibilità di raccogliere punti nella Race in ottica qualificazione al Master, ma alla fine l’assenza a Tokyo della russa Mirra Andreeva ha certificato la seconda ammissione consecutiva di Paolini alle Finals. Il forfait della 29enne toscana è dunque più che comprensibile, in attesa di cimentarsi a Riad sia in singolo che in doppio (insieme a Sara Errani).

La vincitrice degli Internazionali d’Italia 2025 occupa attualmente il settimo posto nella Race stagionale, ma potrebbe ancora venire scavalcata dalla kazaka Elena Rybakina scivolando così in ottava piazza. Resta da capire se vedremo in azione alle WTA Finals la statunitense Madison Keys, che ha saltato per intero lo swing asiatico non giocando più neanche una partita dopo l’eliminazione al primo turno negli US Open.

Nel caso in cui la campionessa in carica dell’Australian Open dovesse rinunciare alle Finali WTA, allora il quadro delle otto partecipanti verrebbe completato da Rybakina e Andreeva. Nel frattempo a Tokyo il forfait di Paolini scatena una reazione a catena per cui la svizzera Belinda Bencic prende il posto dell’azzurra nella parte alta del tabellone, mentre la canadese Victoria Mboko diventa l’ultima delle otto teste di serie.