Jasmine Paolini rimonta Yuan: “Faceva vincenti da ogni posizione, sul 4-4 del secondo è cambiato il match”

Jasmine Paolini è riuscita ad avere la meglio nei confronti della cinese Yue Yuan, recuperando dopo un primo set difficile e imponendosi con convinzione al WTA 1000 di Wuhan. La tennista italiana si è imposta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 e si è qualificata agli ottavi di finale sul cemento cinese, dove se la dovrà vedere con la danese Clara Tauson.

La numero 8 del mondo ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “È stata veramente dura, stava giocando in maniera incredibile, faceva vincenti da ogni posizione. Per me è stato importante alzare leggermente il livello nel secondo set, ma è stata veramente dura. Lei ha giocato un match incredibile e sono contenta di avere rimontato“.

L’azzurra ha poi proseguito nella propria analisi, soffermandosi su un momento decisivo dell’incontro: “Non è stato possibile fare break prima dal 4-4 nel secondo set, quel game ha cambiato il match. Ho iniziato a sentirmi meglio, da lì ho alzato un po’ l’intensità del gioco. Essere riuscita a fare girare questo match è importante per me, sono contenta di questo“.