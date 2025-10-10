Jasmine Paolini incrementa su Rybakina e può sorpassare Andreeva nella Race verso le Finals. E con gli scarti…

Venerdì 10 ottobre potrebbe rivelarsi la giornata decisiva per Jasmine Paolini nella rincorsa verso la qualificazione alle WTA Finals 2025, in programma a Riad dall’1 all’8 novembre. Quest’oggi la stella del tennis femminile italiano ha infatti certificato il sorpasso virtuale nella Race su Elena Rybakina, prendendo anche un discreto margine di sicurezza e mettendosi nella condizione di poter allungare ulteriormente nel weekend.

La 29enne toscana, grazie all’impressionante successo odierno sulla polacca n.2 al mondo Iga Swiatek, ha consolidato la sua ottava piazza nella Race raggiungendo quota 4131 punti e portandosi così a +218 sul nono posto di Rybakina, ad oggi la prima delle escluse dal Master di fine anno riservato alle otto migliori giocatrici della stagione in base al ranking.

La kazaka ha perso oggi dalla n.1 al mondo Aryna Sabalenka ed è stata eliminata dal WTA 1000 di Wuhan, mentre Paolini è ancora in corsa e potrebbe avvicinarsi in maniera quasi definitiva al pass per Riad in caso di vittoria domani in semifinale sulla statunitense Coco Gauff. L’accesso all’ultimo atto del torneo consentirebbe all’azzurra di volare a 4391 punti, superando addirittura la russa Mirra Andreeva (ferma a 4319) al settimo posto e portando a 478 punti il suo vantaggio su Rybakina.

Ricordiamo che dopo Wuhan rimarranno a disposizione un massimo di 1000 punti nelle prossime due settimane tra il WTA 500 di Ningbo (13-19 ottobre) ed il WTA 500 di Tokyo (20-26 ottobre), ma bisognerà comunque fare i conti con gli scarti. Rybakina, per esempio, è in una situazione sfavorevole perché dovrà lasciare sul piatto nell’ordine 108 e 150 punti nel caso in cui dovesse fare strada nei prossimi WTA 500 asiatici mentre Paolini e Andreeva scartano poco o nulla.