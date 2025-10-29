Jasmine Paolini: “Ho vinto a Roma, per gli italiani è un sogno. Forse mi è mancata la continuità”

Jasmine Paolini si appresta a giocare le WTA Finals sia in singolare che in doppio in coppia con Sara Errani. L’appuntamento è sul cemento di Riad (Arabia Saudita) da sabato 1° a sabato 8 novembre, l’azzurra ha conosciuto le avversarie che dovrà affrontare nella fase a gironi e ha tutte le carte in regola per poter ben figurare nel torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste e alle migliori otto coppie di questa annata agonistica.

La fuoriclasse toscana si è raccontata a Sky alla vigilia del grande evento in Medio Oriente: “Sono felice tutte le volte che vado in campo. Mi sento bene e certamente mi godo soprattutto certi momenti, come quando vinco. Tante volte mi è capitato di provare queste emozioni in campo. La stagione è stata davvero incredibile: non era facile giocare come l’anno scorso, ma penso di esserci riuscita, forse con meno continuità”.

La nostra portacolori ha poi proseguito, soffermandosi sul suo successo agli Internazionali d’Italia e sulla crescita di cui si è resa protagonista: “Ho vinto a Roma, che per gli italiani è un sogno. Sono felice per la mia stagione, essere più continua sarà la chiave per rimanere a questi livelli. Mi ricordo quanto è stato difficile entrare nella top-100, prima non ero testa di serie negli Slam e poi ci sono entrata. Ogni volta è diverso. Quest’anno è stata dura cambiare allenatore, ma allo stesso tempo sento di essere cresciuta molto”.

La già finalista di Wimbledon e Roland Garros ha parlato un po’ anche del suo carattere: “Le persone che mi sono più vicine pensano che abbia un’energia positiva. pensano che sorrido sempre, ma sinceramente non è sempre così. Sono anche un po’ pazza, i fan non lo sanno. Forse dovrei mostrare un po’ di più la mia personalità, ma per il momento manteniamola segreta. In me vedo soprattutto una persona che può farcela, certo di fare del mio meglio: qualche volta funziona, altre no“.

Jasmine Paolini ha poi chiuso: “Sto vivendo il mio sogno e questa è la cosa più importante. Qualche volta le cose non vanno come vorresti, ma devo ricordare a e stessa che il mio sogno era quello di giocare ad altissimi livelli e sono contenta di poterlo fare“.