Jasmine Paolini: “Con Rybakina sarà durissima. La qualificazione alle Finals mi motiva”

Jasmine Paolini si trova ad una sola vittoria dalla certezza aritmetica di volare alle WTA Finals per il secondo anno di fila, ma questo successo dovrà arrivare proprio contro la sua rivale diretta nella corsa verso Riad. L’azzurra, dopo aver sconfitto in rimonta la svizzera Belinda Bencic, affronterà infatti domani la kazaka Elena Rybakina nella semifinale del WTA 500 di Ningbo 2025.

“Oggi è stata durissima, una partita molto fisica e anche mentale. Non sono partita benissimo, non mi sentivo bene, però con l’andare del match devo dire che mi sono sentita sempre meglio. Belinda oggi mi ha messo tante difficoltà e sono contenta di averla spuntata. È stato un match veramente tosto, ma sono contenta di aver vinto“, ha detto la 29enne toscana ai microfoni della WTA dopo le oltre 3 ore trascorse in campo per battere Bencic 6-3 al terzo set.

La numero 8 del ranking mondiale ammette di aver messo nel mirino l’ammissione alle WTA Finals come obiettivo principale di questa ultima parte di stagione: “Sicuramente la qualificazione alle WTA Finals è lì nella mia testa e cerco di essere motivata anche da questo, ma poi provo a dimenticarmelo quando entro in campo e mi concentro su quello che devo fare. Vediamo, spero di riuscire a qualificarmi“.

Sullo scontro diretto con Rybakina che vale l’accesso in finale a Ningbo, oltre a punti pesanti per la Race: “Sarà un match durissimo. Elena gioca molto bene, ha un livello di tennis altissimo, serve benissimo. Sarà difficile ma siamo in semifinale, quindi è normale che sia così“.