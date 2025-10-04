Ciclismo
Jarno Widar domina agli Europei Under 23. Quarto Gualdi, Lorenzo Finn con le pile scariche
Arriva il pronto riscatto per Jarno Widar dopo la delusione di settimana scorsa ai Mondiali in Ruanda. Il belga infatti va a prendersi, dominando, il titolo continentale agli Europei Under 23: trionfo in solitaria per il classe 2005 che ha messo in mostra tutte le sue qualità.
La corsa si è decisa ovviamente nell’ultima tornata del circuito francese: Widar ha lanciato il suo attacco ed è riuscito a staccare tutti i rivali.
Il primo degli umani oggi è il transalpino Maxime Decomble, staccato di 14”, mentre la medaglia di bronzo è andata allo spagnolo Hector Alvarez che ha regolato il drappello dei battuti.
Tante aspettative in casa Italia soprattutto con Lorenzo Finn: la forma del campione del mondo non era quella dei giorni migliori e non è riuscito a seguire il rivale in salita. Decimo posto per l’azzurro che si è messo al servizio per il connazionale Simone Gualdi, quarto nello sprint ristretto.