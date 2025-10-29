Jannik Sinner trova Francisco Cerundolo a Parigi: quel dispiacere a Roma mai dimenticato

Jannik Sinner affronterà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi: l’azzurro è in vantaggio per 3-2 nei precedenti sul circuito maggiore, ma soprattutto ha vinto l’unico confronto andato in scena quest’anno e, soprattutto, entrambi gli incontri giocati indoor, sebbene risalgano al 2022.

Proprio nel 2022 i due si incrociarono per ben tre volte: Sinner fu costretto al ritiro nel primo set nei quarti di finale di Miami, ma poi vinse gli altri due confronti, giocati nella fase a gironi di Coppa Davis e negli ottavi di finale di Vienna.

Gli ultimi due scontri diretti, invece, sono andati in scena sulla terra battuta di Roma, curiosamente in entrambi i casi negli ottavi di finale: nel 2023 si impose l’argentino in rimonta, mentre nel 2025 Sinner si è preso la rivincita, vincendo in due set davanti al pubblico italiano.

PRECEDENTI SINNER-CERUNDOLO (3-2)

2025 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Rome Round of 16 Outdoor Clay 76(2) 63

2023 Francisco Cerundolo ATP Masters 1000 Rome Round of 16 Outdoor Clay 67(3) 62 62

2022 Jannik Sinner Vienna Round of 16 Indoor Hard 75 63

2022 Jannik Sinner ITA vs ARG Finals Group A RR Round Robin Indoor Hard 75 16 63

2022 Francisco Cerundolo ATP Masters 1000 Miami Quarterfinal Outdoor Hard 41 RET