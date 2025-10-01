Jannik Sinner soddisfatto: “Pechino è un posto speciale per me”

Jannik Sinner conclude nel migliore dei modi il proprio cammino a Pechino (Cina). Il n.2 del mondo ha conquistato il terzo titolo stagionale, il 21° della propria carriera nel massimo circuito internazionale (terzo ATP500), sconfiggendo con un duplice 6-2 l’americano Learner Tien. Una finale a senso unico in cui la differente velocità di palla ha fatto la differenza.

Per l’azzurro si tratta del secondo titolo nella capitale cinese, considerando l’affermazione del 2023. Si parla anche del terzo atto conclusivo consecutivo disputato dall’altoatesino in questo evento, ricordando la sconfitta in un match lottatissimo l’anno scorso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

“Questo è un posto speciale per me. Inizio da Learner. So che alle tue spalle c’è un grande team: in tutta la stagione hai dimostrato il tuo grande talento. Ti auguro il meglio per il resto dell’anno e per la tua carriera. Spero di poter condividere con te altri momenti in carriera“, le parole di Jannik dedicate al suo avversario.

“Grazie al mio team. Non è al completo qui, ma spero che gli altri stiano seguendo da casa. Grazie alle persone che mi circondano: cerchiamo di migliorare e spingere. Vediamo come sarà il finale di stagione, ma sono contento di condividere questo con voi. Grazie a tutti coloro che lavorano nel torneo: ci fate sentire a casa, sono sempre contento di tornare qui. Il sostegno è stato incredibile sin dal primo giorno, speriamo di rivederci l’anno prossimo“, ha concluso il giocatore italiano.