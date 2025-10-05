Jannik Sinner si ritira a Shanghai: il video dei crampi, impossibilitato anche a camminare

Un epilogo amaro e inaspettato. Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.2 del ranking si è dovuto arrendere ai crampi, quando la partita era sullo score di 6-7 (3) 7-5 3-2 in favore dell’olandese Tallon Griekspoor.

Un match nel quale, fin dall’inizio, si era compreso che le energie a disposizione di Jannik non fossero molte. Il poco tempo di adattamento tra l’ATP500 di Pechino e questo 1000 e le condizioni climatiche (forte tasso di umidità) hanno contribuito in maniera importante. Non è un caso che nella giornata odierna vi siano stati ben tre ritiri.

Un match che Sinner, in qualche modo, sembrava portare a casa, dopo aver vinto il primo parziale 7-6 (3) e avendo non poche opportunità nel secondo per andare avanti di un break. È mancata probabilmente un po’ di lucidità all’azzurro, colto dai crampi in maniera chiara nel quarto game del terzo set.

Ha provato il tennista tricolore a proseguire ma, subìto il break nel quinto gioco del terzo parziale e non riuscendo neanche a camminare, si è visto costretto a stringere la mano al suo rivale e a rinunciare alla riconferma del titolo nel torneo asiatico. Appoggiando ai fisioterapisti che l’hanno soccorso, Jannik ha raggiunto gli spogliatoi. Di seguito il video:

VIDEO RITIRO JANNIK SINNER A SHANGHAI

See more Jannik Sinner forced to retire after dealing with severe pain pic.twitter.com/e3Lz4GTLOp — Barstool Tennis (@StoolTennis) October 5, 2025

See more Not how anyone wanted it to end Jannik Sinner is forced to retire hurt in the third set meaning Tallon Griekspoor progresses to the next round #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/QRowNyQwLx — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025