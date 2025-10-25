Jannik Sinner ritrova Zverev dopo 9 mesi. Il saldo dei precedenti resta ancora negativo

Domani, domenica 26 ottobre, Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritroveranno nella finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, l’altoatesino (n.2 del mondo) va a caccia del quarto titolo stagionale, affrontando per la seconda volta nel 2025 in un atto conclusivo del massimo circuito internazionale il tedesco.

L’ultimo incrocio risale alla finale degli Australian Open a Melbourne, dove Sinner si impose 3 set a 0 con lo score di 6-3 7-6 (4) 6-3. Una partita che aveva messo in mostra la superiorità del pusterese a livello assoluto. In totale, sono sette le sfide tra i due e, allo stato attuale delle cose, Zverev è in vantaggio 4-3.

Jannik ha vinto le ultime due sfide giocate, ovvero in Australia e nella semifinale dell’anno scorso a Cincinnati. Un confronto molto lottato sul cemento dell’Ohio, vinto dal tennista italiano con lo score di 7-6 (9) 5-7 7-6 (4).

Andando più indietro nel tempo, l’ultima affermazione di Sascha risale agli ottavi di finale degli US Open 2023, in un match lunghissimo vinto dal tedesco 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3. Ci sono stati poi i successi del nativo di Amburgo a Montecarlo (2022), US Open 2021 e Colonia 2020, mentre la terza vittoria di Jannik è quella al Roland Garros di cinque anni fa.

L’azzurro ha l’opportunità, quindi, di pareggiare i conti col tedesco nel computo dei precedenti, dando un’ulteriore dimostrazione del suo tennis, specialmente a livello indoor.

PRECEDENTI SINNER-ZVEREV

Australian Open 2025 Hard F 1 2 (1)Sinner d. (2)Alexander Zverev [GER] 6-3 7-6(4) 6-3

Cincinnati Masters 2024 Hard SF 1 4 (1)Sinner d. (3)Alexander Zverev [GER] 7-6(9) 5-7 7-6(4)

US Open Hard 2023 R16 6 12 (12)Alexander Zverev [GER] d. (6)Sinner 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3

Monte Carlo Masters 2022 Clay QF 12 3 (2)Alexander Zverev [GER] d. (9)Sinner 5-7 6-3 7-6(5)

US Open 2021 Hard R16 16 4 (4)Alexander Zverev [GER] d. (13)Sinner 6-4 6-4 7-6(7)

Cologne 2 2020 Hard SF 46 7 (1)Alexander Zverev [GER] d. (WC)Sinner 7-6(3) 6-3

Roland Garros 2020 Clay R16 75 7 Sinner d. (6)Alexander Zverev [GER] 6-3 6-3 4-6 6-3