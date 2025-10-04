L’ironia di Jannik Sinner in risposta a Zverev: “Io e Alcaraz non facciamo i campi…”

Jannik Sinner ha esordio in maniera convincente nel Masters1000 di Shanghai. Poco tempo per il n.2 del mondo in avvicinamento al torneo, visto il suo percorso a Pechino, coinciso con il successo dell’ATP500 in finale contro l’americano Learner Tien. Quest’oggi, opposto al tedesco Daniel Altmaier, l’azzurro ha saputo sfruttare bene le proprie opportunità e concludere con un doppio 6-3, approdando al terzo turno del torneo cinese dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.

“Le partite di primo turno non sono mai semplici, quindi sono molto felice di essere al terzo round. Altmaier è un giocatore davvero tosto, molto talentuoso, con picchi di livello molto alti. Ho solo cercato di rimanere concentrato mentalmente. Quando gli ho strappato il servizio due volte all’inizio del set, ho acquisito fiducia e questo mi ha aiutato a servire bene e a chiudere il match. Quindi sì, sono molto contento della prestazione di oggi“, ha raccontato in conferenza stampa l’azzurro.

Soddisfazione per il risultato e la prova soprattutto al servizio: “Si, è stata una buona giornata da questo punto di vista. Come ho detto, quando riesci a strappare il servizio presto nel set è un po’ più facile poi gestire i propri turni di battuta. Ho servito molto bene in un paio di palle break, anche le seconde erano piuttosto pesanti. Sono molto soddisfatto. La prima partita non è mai facile, soprattutto quando non hai molto tempo per adattarti, quindi sono davvero felice”.

Appuntamento davanti ai microfoni nei quali Jannik ha anche dato una risposta al tedesco Alexander Zverev che, dopo aver vinto il suo match a Shanghai contro il francese Valentin Royer, ha puntato il dito contro i direttori dei tornei perché stanno rendendo i campi più lenti per favorire il pusterese e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sinner si è espresso con grande signorilità, come suo solito: “Io e Carlos non facciamo i campi (sorride, ndr). Non è una nostra decisione. Noi cerchiamo solo di adattarci a ogni situazione. Penso che ogni settimana sia comunque un po’ diversa. Ho giocato del grande tennis anche su campi più veloci, ma non sono io a decidere la superficie. Cerco solo di adattarmi e di giocare il mio miglior tennis possibile, tutto qui“.