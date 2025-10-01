Jannik Sinner riparte subito da Shanghai: il tabellone senza Alcaraz e gli avversari turno per turno con Djokovic all’orizzonte

Non avrà tanto tempo per recuperare Jannik Sinner, trionfante a Pechino quest’oggi. Il n.2 del mondo si è imposto facilmente nella finale sul cemento della capitale cinese contro l’americano Learner Tien col punteggio di 6-2 6-2. Netta la differenza in termini di velocità di palla e di gestione dei momenti per Jannik e 21° titolo in carriera messo in bacheca (18° sul cemento e 3° stagionale).

Una bella iniezione di fiducia in vista di quel che sarà a Shanghai, funzionale anche al recupero molto limitato che il pusterese avrà. Salvo deroghe particolari da parte degli organizzatori, Jannik tornerà in campo venerdì 3 ottobre e affronterà il tedesco Daniel Altmaier, uscito vittorioso dal primo turno contro l’australiano Tristan Schoolkate. Un avversario che non ispira bei ricordi all’azzurro, in riferimento alla sconfitta patita dall’altoatesino nel 2° turno del Roland Garros 2023.

In caso di successi, ci potrebbe essere sul cammino uno tra l’olandese Tallon Griekspoor e l’americano Jenson Broosbky, in grande crescita in questa parte di stagione. Possibile incrocio negli ottavi con uno tra il kazako Alexander Bublik e il ceco Tomas Machac. Due rivali complicati, in grado di esprimere un gran tennis sul veloce.

Nei quarti di finale il coefficiente di difficoltà potrebbe alzarsi con l’americano Taylor Fritz (n.4 del mondo), finalista a Tokyo e in grande forma. In alternativa, i nomi sono quelli del francese Ugo Humbert e del danese Holger Rune. In semifinale, gli incroci sono i seguenti: Ben Shelton / Casper Ruud / Andrey Rublev / Novak Djokovic. Nole torna a giocare dopo il penultimo atto raggiunto agli US Open e potrebbe andare in rotta di collisione con Jannik. Da capire poi le condizioni di Shelton, infortunatosi alla spalla a Flushing Meadows.

In un’ipotetica finale, vista l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, i possibili rivali sono i seguenti: Alexander Zverev / Alex de Minaur / Daniil Medvedev / Felix Auger-Aliassime / Lorenzo Musetti. Col punto di domanda quello che potrà fare il toscano, visto l’infortunio patito a Pechino.

TABELLONE JANNIK SINNER A SHANGHAI

SECONDO TURNO – Daniel Altmaier

TERZO TURNO – Jenson Brooksby / Tallon Griekspoor

OTTAVI DI FINALE – Alexander Bublik / Tomas Machac

QUARTI DI FINALE – Taylor Fritz / Ugo Humbert / Holger Rune

SEMIFINALE – Ben Shelton / Casper Ruud / Andrey Rublev / Novak Djokovic

FINALE – Alexander Zverev / Alex de Minaur / Daniil Medvedev / Felix Auger-Aliassime / Lorenzo Musetti