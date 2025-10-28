Jannik Sinner può tornare n.1 al mondo! Cosa deve fare a Parigi per superare Alcaraz e quanti punti di vantaggio avrebbe

La sconfitta all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Parigi dello spagnolo Carlos Alcaraz rimette in palio il numero 1 ATP al termine del torneo transalpino: Jannik Sinner conquistando il titolo tornerebbe in vetta alla classifica mondiale, almeno fino al 17 novembre, quando verranno scartati i punti delle ATP Finals 2024.

Dopo aver vinto l’ATP 500 di Vienna, infatti, Sinner si era portato a -840 da Alcaraz nell’aggiornamento ufficiale del ranking rilasciato ieri, ripartendo virtualmente da -740 a Parigi, dato che lo spagnolo lo scorso anno era uscito agli ottavi a Parigi-Bercy, mentre l’azzurro aveva saltato il torneo.

Alcaraz, dunque, scarterà lunedì prossimo 100 punti e ne recupererà soltanto 10 per la partecipazione al torneo del 2025, e lunedì 3 novembre si attesterà a quota 11250, mentre Sinner per tornare numero 1 del mondo dovrà vincere il torneo, balzando a quota 11500, con 250 punti di vantaggio.

In tal caso, poi, i due si giocherebbero il numero 1 a fine anno alle Finals. In caso di sconfitta nell’ultimo atto, invece, Sinner resterà alle spalle di Alcaraz nel ranking per 100 punti, ma avrebbe ancora una remota opportunità di chiudere il 2025 in vetta al ranking.

JANNIK SINNER TORNA NUMERO 1 ATP DOPO PARIGI SE…

– Vince il torneo

RANKING UFFICIALE 27 OTTOBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 11340

2 Jannik Sinner 10500 (-840)

RANKING LIVE 28 OTTOBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 11250

2 Jannik Sinner 10500 (-750)

RANKING 3 NOVEMBRE 2025 IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A PARIGI

1 Jannik Sinner 11500 (+250)

2 Carlos Alcaraz 11250