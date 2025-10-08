Jannik Sinner può ribaltare la classifica dei premi: cosa serve per scavalcare Alcaraz e i soldi guadagnati nel 2025

Carlos Alcaraz svetta in testa alla classifica dei premi stagionali con 16 milioni di dollari statunitensi (circa 13,76 milioni di euro). Il fuoriclasse spagnolo, numero 1 del mondo dopo aver trionfato agli US Open, si è meritato la vetta del Prize Money Ranking, che somma tutti gli emolumenti guadagnati dai giocatori nel corso dell’annata agonistica in base a risultati sportivi: più si va avanti in un torneo e più quest’ultimo è importante, più si guadagnano soldi.

Il lauto assegno da 5 milioni di dollari portato a casa grazie all’apoteosi sul cemento di Flushing Meadows gli ha permesso di distanziare sensibilmente il suo più immediato inseguitore: il nostro Jannik Sinner, fermo a quota 12,3 milioni di dollari (circa 10,57 milioni di euro). Il fenomeno altoatesino paga la squalifica di tre mesi, tra febbraio e maggio non ha potuto giocare e questo ha avuto una ripercussione sul suo conto corrente, visto che non poteva percepire denaro per risultati agonistici.

Il 24enne avrebbe un’occasione per ribaltare la situazione: vincere il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si disputerà sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. I partecipanti godranno di un gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari (circa 1,29 milioni di euro), mentre il vincitore porterà a casa una borsa complessiva di 6 milioni di dollari (circa 5,16 milioni di euro).

Se Sinner dovesse difendere il titolo conquistato lo scorso anno (potrebbe incrociare Alcaraz in finale, come dodici mesi fa), allora recupererebbe 4,5 milioni nei confronti dello spagnolo in un colpo solo e lo sopravanzerebbe in questa graduatoria. Virtualmente, perché gli introiti provenienti dalle esibizioni non vengono ufficialmente conteggiati.

PRIZE MONEY RANKING (top-10, all’8 ottobre)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 16 milioni di dollari

2. Jannik Sinner (Italia) 12,3 milioni di dollari

3. Novak Djokovic (Serbia) 4,85 milioni di dollari

4. Alexander Zverev (Germania) 4,59 milioni di dollari

5. Taylor Fritz (USA) 4,58 milioni di dollari

6. Alex de Minaur (Australia) 4,11 milioni di dollari

7. Ben Shelton (USA) 4,11 milioni di dollari

8. Lorenzo Musetti (Italia) 3,62 milioni di dollari

9. Jack Draper (Gran Bretagna) 3,42 milioni di dollari

10. Felix Auger-Aliassime (Canada) 3,21 milioni di dollari