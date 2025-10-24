Jannik Sinner non lascia scampo a Bublik e troverà De Minaur in semifinale a Vienna

Jannik Sinner ai limiti della perfezione. Il n.2 del mondo si è imposto col punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 18 minuti di partita contro il kazako Alexander Bublik (n.16 del ranking) nei quarti di finale dell’ATP500 di Vienna (Austria). Una prestazione di una solidità granitica di Jannik se si considera che l’azzurro ha concesso appena 5 punti a Bublik sui suoi turni di battuta (non facendolo mai arrivare a 30 in nessun game).

La sua prima di servizio ha avuto un’efficienza del 91%, 80% con la seconda. Numeri spaventosi. Con questo risultato, dunque, ci sarà l’incrocio in semifinale contro l’australiano Alex de Minaur, che quest’oggi ha prevalso nella sfida contro Matteo Berrettini. L’altoatesino prosegue nella sua striscia vincente a livello indoor, raggiungendo le 19 affermazioni in serie.

Nel primo set si comprende fin da subito che Sinner sia ben centrato. Bublik è costretto letteralmente ad aggrapparsi al servizio, rischiando l’impossibile, nel primo e terzo game, annullando ben cinque palle break, di cui tre consecutive nell’ultimo game citato. Il break è nell’aria e arriva nel settimo game. Jannik fa vedere alcune risposte acrobatiche che destabilizzando l’avversario e lo strappo è inesorabile. Concedendo solo due punti in tutto il parziale al servizio, il pusterese chiude sul 6-4.

Nel secondo set la musica non cambia. Sinner è super concentrato, mettendo una pressione micidiale al kazako alla battuta, mentre i suoi turni al servizio sono all’acqua di rose. Nel quinto game, grande consistenza in risposta per Jannik che trova il modo per conquistare nuovamente il break. L’azzurro sfiora il doppio vantaggio nel settimo game, ma alla fine cambia poco: 6-4 e sipario.

Leggendo le statistiche, il tennista nostrano ha concluso con 21 vincenti e 11 errori gratuiti (8 ace), col 67% di prime di servizio in campo e il 93% dei punti vinti. 80%, come detto, con la seconda.