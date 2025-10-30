Jannik Sinner non al meglio fisicamente a Parigi? Qualche scricchiolio si è visto anche contro Bergs

Jannik Sinner ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, continuando così la sua rincorsa al numero uno del mondo. Un obiettivo ora nuovamente alla portata dell’altoatesino, grazie anche alla prematura eliminazione del rivale diretto Carlos Alcaraz. Ieri Sinner ha offerto una buona prestazione all’esordio contro Zizou Bergs, vincendo abbastanza agevolmente per 6-4 6-2 ed ora se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo, reduce da una bella maratona contro il serbo Miomir Kecmanovic.

C’era sicuramente grande curiosità per l’esordio di Sinner su questi campi parigini tanto criticati da molti giocatori, compreso lo stesso Alcaraz, che proprio non si è mai trovato sul cemento indoor della capitale francese, come dimostrato nella sconfitta con Cameron Norrie. Quello con Bergs è stato sicuramente un buon esordio e Sinner ha offerto una buona prestazione, riferendo poi in conferenza stampa di essere uscito dal campo soddisfatto soprattutto per come ha servito.

Qualche piccola incognita resta invece sul piano fisico. Ci sono stati dei momenti in cui Sinner si è leggermente toccato i muscoli delle gambe, ma non sembra essere assolutamente nulla di preoccupante. Scene e momenti già visti anche a Vienna dove l’altoatesino ha completato al meglio il torneo, andando a vincere la finale per 7-5 al terzo contro Alexander Zverev.

Sicuramente questo è un periodo molto stressante, visto che gli impegni sono stati tanti (prima Shanghai, poi il torneo in Arabia Saudita, poi il ritorno in Europa tra Vienna e Parigi) ed è difficile essere pienamente al 100%, considerando che poi la stagione è alle porte e le fatiche si cominciano a far sentire. Jannik, però, vuole fortemente questo suo primo titolo 1000 della carriera, che curiosamente manca ancora nella bacheca del numero due del mondo e certamente si è posto questo obiettivo in quel di Parigi.