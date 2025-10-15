Jannik Sinner manda in soffitta il manicotto! Abbandonato l’indumento usato da Wimbledon: novità al Six Kings Slam

Jannik Sinner è sceso in campo per affrontare Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione incominciato oggi sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Il numero 2 del mondo si è rimesso in gioco dopo il ritiro di una decina di giorni fa al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, quando accusò i crampi durante il terzo set del match contro l’olandese Tallon Griekspoor. Il confronto con il greco mette in palio l’accesso alla semifinale, da disputare contro il serbo Novak Djokovic.

Il fuoriclasse altoatesino si è presentato all’appuntamento senza l’ormai iconico manicotto, che era ormai solito indossare da tre mesi. Si era infortunato al gomito destro durante l’ottavo di finale di Wimbledon contro il bulgaro Grigor Dimitrov, dove perse i primi due set e riuscì ad avere la meglio in seguito al ritiro dell’avversario. Dopo quello spavento iniziò ad adottare la manica al braccio e infilò i successi contro lo statunitense Ben Shelton, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, alzando così al cielo il trofeo sui sacri prati.

Dopo l’esperienza sui sacri prati, terminata in maniera trionfale il 13 luglio Jannik Sinner aveva deciso di continuare a utilizzare quel capo di abbigliamento, fornendo questa spiegazione: “Il gomito non fa male, ma mi piace la sensazione che dà la manica. Dà un po’ più di stabilità nell’impatto con la palla. L’avevo usata anche a Wimbledon e mi era piaciuta“. Il manicotto si era visto al Masters 1000 di Cincinnati (ritiro in finale contro Alcaraz), agli US Open (sconfitta contro lo spagnolo), ATP 500 di Pechino (vinto) e Shanghai.

Oggi, dopo tre mesi di onorato servizio, il manicotto è finito in soffitta. Jannik Sinner ha giocato contro Tsitsipas al Six King Slam utilizzato solo il polsino destro di colore bianco, a completare un vestiario caratterizzato da maglia e pantaloni blu e dal cappellino bianco.