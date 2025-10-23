Jannik Sinner loda Cobolli: “Grande talento e lottatore”

Jannik Sinner ha vinto il derby azzurro contro Flavio Cobolli negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna, al termine di un incontro molto combattuto nella seconda frazione, dopo un primo set vinto rapidamente dall’altoatesino. Intervistato a caldo a fine match, Sinner ha speso parole al miele per il connazionale.

Sinner fa subito i complimenti a Cobolli: “Flavio sta giocando una stagione incredibile, migliora settimana dopo settimana. Era uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato, ma mi aspettavo questo livello. È un grande talento, un gran lottatore: in certi momenti abbiamo giocato veramente bene. Ho avuto diverse chance nel secondo set, ma non sono riuscito a sfruttarle“.

La tattica utilizzata questa sera dal numero 2 del mondo: “Ho provato a giocare con una buona mentalità nei momenti importanti, auguro a Flavio il meglio per il resto della stagione. Nella mia carriera ci sono stati dei grandi momenti, anche se sono ancora giovane. Non do nulla per scontato, ma provo a giocare al meglio delle mie possibilità. Sono felice, vediamo cosa succede domani“.