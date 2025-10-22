Jannik Sinner lascia solo 2 game ad Altmaier in meno di un’ora: sarà derby a Vienna!

Jannik Sinner travolge senza tanti complimenti Daniel Altmaier nell’esordio dell’ATP 500 di Vienna. 6-0 6-2: questo il nettissimo risultato con cui il numero 2 del mondo si presenta alla Wiener Stadthalle. Non serve neppure un’ora per chiudere: bastano 58 minuti. Domani il derby con Flavio Cobolli, che sarà anche il primo tra i due giocatori.

Quello che Sinner inizia è un match nel quale rende chiara l’idea di disporre del proprio avversario a piacimento. Dritto, rovescio, da fondo, vicino alla rete, non c’è luogo nel quale Altmaier possa nascondersi per evitare quello che gli arriva addosso da ogni zona del campo. I due break arrivano rapidissimi, nel giro di sostanzialmente un quarto d’ora. Il terzo arriva dopo 18 minuti e con un rovescio lungolinea irraggiungibile. E, alla fine dei conti, c’è un 6-0 rapidissimo, con un tale ritmo che lascia intuire quanto veloce sarà, alla fine, il confronto.

Nel secondo set Altmaier deve fare i numeri per vincere il primo game della sua giornata, ma nel terzo gioco deve continuare a tentare di forzare pur di uscire dalla ragnatela di Sinner e deve inevitabilmente pagare dazio con alcuni errori, tra cui quello di rovescio che a Jannik vale il 2-1. Di qui in avanti quella del numero 2 al mondo diventa una corsa velocissima verso la rapida conclusione del match, stante anche il fatto che il divario tra i due sul veloce indoor è anche più ampio. La chiusura arriva nell’ottavo game al secondo match point con lo schema servizio-dritto sulla seconda.

I numeri parlano anche troppo chiaro: 95% di punti vinti con la prima (18/19), 77% (10/13) con la seconda, il tutto pur col 59% di prime in campo. Ma conta più di tutto un altro fatto: Sinner è a posto, e soprattutto non ha davvero lasciato nessun tipo di scampo ad Altmaier. Dovrebbe essere una partita più competitiva, quella con Cobolli. Bilancio vincenti-errori gratuiti: 19-7 Sinner, 10-20 Altmaier.