Jannik Sinner: “La rivalità con Alcaraz? Lo sport ne ha bisogno. Siamo qui per farvi divertire”

Jannik Sinner ha regolato il greco Stefanos Tsitsipas in due set, esordendo in maniera brillante sul cemento di Riad e meritandosi così la qualificazione alle semifinali del Six Kings Slam. L’azzurro ha offerto una prestazione brillante dal punto di vista tecnico e agonistico, al ritorno in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai, e può così continuare il suo cammino in Arabia Saudita, dove si è presentato per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.

Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro, ringraziando anche il nutrito pubblico che ha gremito l’impianto per la prima giornata del torneo di esibizione: “È bello tornare qui, vedere tanta gente che è venuta qui per seguire la partita. Non è mai facile il primo incontro, sono contento della performance di oggi: è un campo indoor strano perché la palla rimbalza tanto ed è rapido, ma andando avanti con la giornata un po’ si rallenta“.

Il numero 2 del mondo si è proiettato verso la semifinale contro Novak Djokovic, in programma giovedì 16 ottobre (secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 20.00, subito dopo la sfida tra Alcaraz e Fritz): “Contro Djokovic una partita complicata, ci siamo affrontati tante volte, cercheremo sicuramente di giocare il miglior tennis possibile e vedremo come andrà. Siamo qui per divertirci e portare del buon tennis: speriamo che vi divertiate, è il motivo per cui siamo qui“.

Il fuoriclasse altoatesino è stato interrogato anche sulla sua rivalità con Carlos Alcaraz: “La rivalità è interessante, ci sono tante dinamiche. Abbiamo anche una bella amicizia fuori dal campo, in campo cerchiamo di dare il meglio. La rivalità è ciò di cui ha bisogno lo sport, ce ne sono stante nel passato del tennis. Ci sono nuovi giocatori che arrivano, ci spingiamo a vicenda ed è bello avere ancora Novak che compete“.