Jannik Sinner fa 12 con de Minaur, è finale d’autore a Vienna

Jannik Sinner torna dopo due anni in finale all’ATP 500 di Vienna. Sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti l’australiano Alex de Minaur: diventa di 12-0 il conto dei precedenti tra i due giocatori, il che si avvicina vertiginosamente alle più importanti rivalità a senso unico della storia del tennis. Per il numero 2 del mondo ora attesa: c’è da scoprire chi tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev sarà il suo avversario in finale alla Wiener Stadthalle della capitale austriaca.

Pronti via, e per de Minaur sono subito problemi seri: deve fronteggiare due palle break. Il dritto non vuole saperne di funzionare, il 2-0 di Sinner è realtà dopo sei minuti. Non si placa la pressione dell’altoatesino da fondo, il che accorcia decisamente i tempi per il set. Parliamo di un 4-0 che giunge in 14 minuti, ma proprio qui accade qualcosa di inconsueto per il torneo: il break di de Minaur, dopo che Jannik non aveva concesso neanche chance per tre interi incontri (un record personale). Poco male: l’italiano non ha particolari problemi nel gestire tutte le fasi successive, come una pericolosa situazione di 15-30 sul 4-2, chiudendo sul 6-3 il parziale d’apertura.

In ogni caso, de Minaur non è di certo in versione arrendevole, anzi, e lo dimostra ulteriormente nel secondo set. Primi tre game senza patemi, quarto un pochino più lottato, ma è dal quinto che iniziano i fuochi d’artificio. Sinner spinge tantissimo da fondo, va sullo 0-40 e porta a casa il break a causa del doppio fallo dell’australiano. Il vantaggio dura poco, perché è proprio lui a trovare fiducia e uno splendido passante in corta per guadagnarsi il 3-3 dopo una lotta feroce. Questa, però, la paga in maniera evidente: Jannik gli toglie di nuovo la battuta a 15. Momenti di preoccupazione nell’ottavo gioco, quando de Minaur, che si era anche trovato sul 15-30, scivola rischiando di farsi davvero male a un piede. Tutto nella norma, però, così il match si può chiudere con l’uno e l’altro interi. E, soprattutto, con il numero 2 del mondo che raggiunge un’altra finale.

18-21 il rapporto vincenti-errori gratuiti per Sinner contro il 14-27 di de Minaur. Jannik giocherà la finale numero 31 sul circuito, raggiungendo Alcaraz e Wawrinka in questa statistica particolare. Decisivo quest’oggi il 74% di punti vinti con la prima e il 52% concesso all’australiano. E prosegue anche la striscia di vittorie consecutive indoor: sono 20.