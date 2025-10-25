Jannik Sinner e i numeri roboanti delle finali raggiunte negli ultimi 15 mesi

Dati roboanti per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo ha messo a referto un’altra finale nel suo percorso grazie alla vittoria odierna nell’ATP500 contro l’australiano Alex de Minaur. L’affermazione per 6-3 6-4 contro l’aussie ha allungato la serie di atti conclusivi dell’azzurro in questo 2025. Si parla dell‘ottavo raggiunto, avendo ottenuto finora tre titoli, di cui due Slam (Australian Open e Wimbledon).

Se si riavvolge il nastro e si torna al Masters1000 di Cincinnati dell’anno scorso, il computo porta al dato di 13 finali affrontate e con sette affermazione assolute all’attivo. In sostanza, negli ultimi 15 mesi, l’azzurro ha giocato 15 tornei, considerando il periodo di squalifica (3 mesi), e in sole due circostanze non è arrivato fino in fondo.

Si parla dell’ATP500 di Halle, dove ci fu il ko contro il kazako Alexander Bublik, e del Masters1000 di Shanghai, dove sempre negli ottavi di finale Jannik era stato costretto al ritiro per i crampi nella sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor. Una statistica che certifica la grande continuità di rendimento dell’altoatesino.

Un lasso di tempo in cui nelle 80 partite disputate a livello ATP sono arrivate solo 7 ko. Se considerassimo anche la Coppa Davis, il conto porterebbe a 76 successi in 83 match disputati. Domani, contro il tedesco Alexander Zverev, Jannik darà la caccia al quarto titolo stagionale e all’ottavo nel lasso di tempo indicato.

RISULTATI JANNIK SINNER NEGLI ULTIMI 15 MESI

Finale ATP Cincinnati 2024 (vittoria) Finale US Open 2024 (vittoria) Finale Pechino 2024 (sconfitta) Finale Shanghai 2024 (vittoria) Finale ATP Finals 2024 (vittoria) Finale Australian Open 2025 (vittoria) Finale Roma 2025 (sconfitta) Finale Roland Garros 2025 (sconfitta) Finale Wimbledon 2025 (vittoria) Finale Cincinnati 2025 (sconfitta) Finale US Open 2025 (sconfitta) Finale Pechino 2025 (vittoria) Finale Vienna 2025 (da giocare)

*In soli 2 degli ultimi 15 tornei disputati il tennis italiano non ha raggiunto la finale, ovvero ad Halle e a Shanghai (ritiro).

**Da considerare anche la Final Eight di Coppa Davis dell’anno scorso, vinta a Malaga.