Tennis
Jannik Sinner e i numeri roboanti delle finali raggiunte negli ultimi 15 mesi
Dati roboanti per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo ha messo a referto un’altra finale nel suo percorso grazie alla vittoria odierna nell’ATP500 contro l’australiano Alex de Minaur. L’affermazione per 6-3 6-4 contro l’aussie ha allungato la serie di atti conclusivi dell’azzurro in questo 2025. Si parla dell‘ottavo raggiunto, avendo ottenuto finora tre titoli, di cui due Slam (Australian Open e Wimbledon).
Se si riavvolge il nastro e si torna al Masters1000 di Cincinnati dell’anno scorso, il computo porta al dato di 13 finali affrontate e con sette affermazione assolute all’attivo. In sostanza, negli ultimi 15 mesi, l’azzurro ha giocato 15 tornei, considerando il periodo di squalifica (3 mesi), e in sole due circostanze non è arrivato fino in fondo.
Si parla dell’ATP500 di Halle, dove ci fu il ko contro il kazako Alexander Bublik, e del Masters1000 di Shanghai, dove sempre negli ottavi di finale Jannik era stato costretto al ritiro per i crampi nella sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor. Una statistica che certifica la grande continuità di rendimento dell’altoatesino.
Un lasso di tempo in cui nelle 80 partite disputate a livello ATP sono arrivate solo 7 ko. Se considerassimo anche la Coppa Davis, il conto porterebbe a 76 successi in 83 match disputati. Domani, contro il tedesco Alexander Zverev, Jannik darà la caccia al quarto titolo stagionale e all’ottavo nel lasso di tempo indicato.
RISULTATI JANNIK SINNER NEGLI ULTIMI 15 MESI
- Finale ATP Cincinnati 2024 (vittoria)
- Finale US Open 2024 (vittoria)
- Finale Pechino 2024 (sconfitta)
- Finale Shanghai 2024 (vittoria)
- Finale ATP Finals 2024 (vittoria)
- Finale Australian Open 2025 (vittoria)
- Finale Roma 2025 (sconfitta)
- Finale Roland Garros 2025 (sconfitta)
- Finale Wimbledon 2025 (vittoria)
- Finale Cincinnati 2025 (sconfitta)
- Finale US Open 2025 (sconfitta)
- Finale Pechino 2025 (vittoria)
- Finale Vienna 2025 (da giocare)
*In soli 2 degli ultimi 15 tornei disputati il tennis italiano non ha raggiunto la finale, ovvero ad Halle e a Shanghai (ritiro).
**Da considerare anche la Final Eight di Coppa Davis dell’anno scorso, vinta a Malaga.