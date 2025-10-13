Jannik Sinner è arrivato a Riad: calda accoglienza per il n.2 del mondo in vista del Six Kings Slam

Si ricomincia. Jannik Sinner, messo alle spalle il poco fortunato percorso nel Masters1000 di Shanghai, riprende il proprio cammino. Il n.2 del mondo è arrivato ieri sera a Riad (Arabia Saudita), dove da mercoledì 15 ottobre (ore 18.30 italiane e diretta esclusiva su Netflix) disputerà il torneo di esibizione “Six Kings Slam”.

Costretto al ritiro a causa dei crampi nella sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor negli ottavi di finale del 1000 asiatico, Jannik ha deciso di staccare qualche giorno per poi riprendere gli allenamenti con Simone Vagnozzi. Il coach italiano farà compagnia a Jannik nell’esperienza in terra saudita oltre a esserci anche il fisioterapista Alejandro Resnicoff. Il tecnico australiano Darren Cahill, invece, dovrebbe essere presente nell’ATP500 di Vienna, previsto dal 20 ottobre.

VIDEO ARRIVO A RIAD DI JANNIK SINNER

Accolto calorosamente dagli organizzatori della competizione e dal pubblico di appassionati, Sinner si allenerà da quest’oggi per essere pronto al match contro il greco Stefanos Tsitsipas. Qualora dovesse vincere, affronterà nel giorno successivo il serbo Novak Djokovic, uscito piuttosto acciaccato dalla semifinale disputata a Shanghai contro il monegasco Valentin Vacherot. Da capire in quali condizioni fisiche si presenterà Nole.

Chiaramente, le aspettative sono quelle di vedere una finale tra Jannik e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che affronterà un turno in meno rispetto all’italiano per il suo status di vincitore Slam (6 affermazioni contro 4). L’iberico giocherà contro il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Taylor Fritz in semifinale. In caso di successo, giocherà contro Sinner se l’altoatesino dovesse rispettare i pronostici. Un incrocio che già c’era stato l’anno passato, nella prima edizione di questo torneo, in cui vinse il tennista italiano in tre set al termine di una partita di altissimo livello.