Jannik Sinner commenta la vittoria: “Sconfitte non piacevoli con Alcaraz, ma mi hanno stimolato. Con lui amicizia speciale”

Jannik Sinner si è imposto per 6-2 6-4 nella finale del Six Kings Slam 2025 di tennis, spazzando via lo spagnolo Carlos Alcaraz a Riad, in Arabia Saudita, come accaduto del resto anche nell’ultimo atto della scorsa edizione. Nel corso della premiazione l’azzurro ha reso onore all’iberico.

Il bilancio a caldo del numero 2 ATP, che si complimenta anche col rivale e con gli organizzatori: “Vorrei giocare così dappertutto. E’ bello dividere il campo con Carlos e tutto il suo team: avete fatto un grande lavoro, hai vinto titoli su titoli. Amo giocare qui e l’atmosfera: torneo ed organizzazione sono fantastici. C’è bisogno di giocatori come Carlos per continuare a migliorare: in questa stagione ho perso tante volte contro di lui“.

La sana rivalità tra l’italiano e lo spagnolo fa crescere entrambi ed è lo stesso Sinner a sottolinearlo: “Non è un piacere, ma allo stesso tempo lavoro per essere migliore di lui: è bella la rivalità, ma ancora più bella è l’amicizia speciale che c’è tra di noi. Non ho i giochi di prestigio di Alcaraz, ho avuto sconfitte pesanti contro di lui, ma per il nostro sport le rivalità sono fondamentali, sono contento di farne parte“.