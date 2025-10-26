Jannik Sinner atteso a Parigi: chi affronterà e il cammino dal primo turno alla finale

Non c’è tempo per riposare, il finale di stagione impone ritmi serratissimi. Jannik Sinner, reduce dalla vittoriosa battaglia contro Alexander Zverev nell’odierno ultimo atto a Vienna, è infatti atteso dal torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione e occasione concreta per provare un nuovo assalto al numero uno del ranking sorpassando così Carlos Alcaraz.

Il cammino del giocatore italiano, che al primo turno potrà usufruire di un bye, si aprirà nei sedicesimi contro il vincente della sfida tra l’americano Alex Michelsen, contro cui l’azzurro conduce 2-0 nei confronti diretti, e il belga Zizou Bergs, fin qui mai affrontato.

I candidati più credibili alla possibile sfida degli ottavi di finale, in un settore di tabellone che ha registrato il forfait del ceco Jakub Mensik, sono l’argentino Francisco Cerundolo oppure, in alternativa, il serbo Miomir Kecmanovic, anche se non bisogna sottovalutare i giocatori provenienti dalle qualificazioni, tabellone nel quale erano in lista diversi giocatori in grado di ben figurare.

Sale notevolmente il livello della possibile sfida nei quarti di finale, turno in cui potrebbe risultare probabile l’incrocio con lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero cinque, o con il russo Andrey Rublev, dodicesimo favorito del tabellone. Le due alternative più probabili per l’abbinamento della semifinale sembrerebbero essere il redivivo giocatore tedesco, terzo favorito del tabellone già sconfitto due volte in questo 2025, e il connazionale Lorenzo Musetti, giocatore ulteriormente motivato dalla voglia di conquistare punti necessari a certificare il suo approdo alle Finals di Torino.

Il sogno e il concreto auspicio di tutti gli appassionati è ovviamente quello di poter assistere, domenica prossima, all’ennesimo atto della rivalità con il fuoriclasse spagnolo. Incontro che sembra poter offrire le garanzie più concrete di uno spettacolo ad altissimo livello tra i fenomeni che rendono onore a questo sport regalando sfide spettacolari che possono risolversi all’ultimo respiro.