Italia, ultima speranza per la qualificazione diretta ai Mondiali di calcio 2026: serve un miracolo di Israele in Norvegia

Sabato 11 ottobre, a Tallinn (Estonia), la Nazionale italiana di calcio tornerà in scena per la settima giornata della fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli azzurri, reduci dal rocambolesco 5-4 contro Israele sul campo neutro di Debrecen (Ungheria), vanno a caccia di altri tre punti, sperando che poi da Oslo qualche buona notizia possa arrivare nella sfida tra i padroni di casa e gli israeliani. Il match all’Ullevaal Stadion (ore 18.00) precederà l’impegno della compagine tricolore e quindi si saprà anche il risultato.

Norvegia che, dopo l’11-1 rifilato alla Moldavia, si è messa in una botte di ferro se si parla di differenza reti rispetto all’Italia. 24 gol fatti e 3 subiti hanno i connotati della fortezza inespugnabile, visto il +21 paragonato al +5 dell’Italia. Giova ricordare che sono 16 i posti per la qualificazione alla fase finale della rassegna iridata per i Paesi dell’Europa. Le prime classificate dei 12 gironi avranno il pass diretto. In caso di arrivo a pari punti nel girone per determinare la classifica saranno utilizzati i seguenti criteri:

– Differenza reti generale del gruppo;

– Numero di gol fatti nel gruppo;

– Punti fatti negli scontri diretti;

– Differenza reti negli scontri diretti;

– Gol fatti negli scontri diretti;

– Maggior numero di gol fatti in trasferta negli scontri diretti

– Fairplay: un sistema di malus che va a premiare chi ha un punteggio migliore considerando -1 punti per ogni ammonizione, -3 punti per ogni espulsione diretta, -4 punti per ogni espulsione diretta, -5 punti per un’ammonizione a cui segue un’espulsione diretta.

Dai criteri citati si può comprendere il vantaggio che la Norvegia si è costruita, in relazione anche al fatto di aver sconfitto la Nazionale 3-0 a Oslo nel primo incontro di queste qualificazioni per la selezione del Bel Paese. La situazione nel raggruppamento è la seguente:

GRUPPO I

1. Norvegia 15 punti (5 partite giocate, 5 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 24 gol fatti e 3 subiti)

2. Italia 9 punti (4 partite giocate, 3 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta, 12 gol fatti e 7 subiti)

3. Israele 9 punti (5 partite giocate, 3 vittorie, 0 pareggi, 2 confitte, 15 gol fatti e 11 subiti)

4. Estonia 3 punti (5 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 4 sconfitte, 5 gol fatti e 13 subiti)

5. Moldova 0 punti (5 partite giocate, 0 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte, 3 gol fatti e 25 subiti)

Da ciò si può evincere che per conquistare il pass in casa Italia ci siano due strade: la prima è sperare in qualche passaggio a vuoto dei norvegesi, avendo poi come ambizione vincere tutti i match di queste qualificazioni; la seconda sono i playoff.

CALENDARIO GIRONE I

Sabato 11 ottobre

Ore 18.00 Norvegia vs Israele

Ore 20.45 Estonia vs Italia

Martedì 14 ottobre

Ore 18.00 Estonia vs Moldova

Ore 20.45 Italia vs Israele

Giovedì 13 novembre

Ore 18.00 Norvegia vs Estonia

Ore 20.45 Moldova vs Italia

Domenica 16 novembre

Ore 20.45 Israele vs Moldova

Ore 20.45 Italia vs Norvegia

Alla Norvegia rimangono due impegni casalinghi contro Israele, come detto, ed Estonia e uno esterno contro l’Italia. La formazione allenata da Rino Gattuso giocherà il 14 ottobre a Udine contro gli israeliani e il 13 novembre contro i moldavi in trasferta, a precedere la grande sfida contro gli scandinavi del 16 a Milano. L’obiettivo della Nazionale è fare 12 punti e augurarsi, come detto, che la Norvegia non ne faccia più di 4, contando chiaramente il successo azzurro nello scontro diretto a San Siro, se si vorrà l’accesso diretto alla fase finale dei Mondiali 2026.