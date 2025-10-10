Calcio
Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, tv, programma, streaming
Oggi, venerdì 10 ottobre (ore 18.15), torna la Nazionale italiana di calcio U21. Gli azzurrini affronteranno il terzo impegno della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2027. Sul rettangolo verde dello stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, ci sarà lo scontro con la Svezia e si andrà a caccia del successo.
La formazione di Silvio Baldini ha centrato l’obiettivo nelle prime due partite del proprio raggruppamento: essere a quota a 6 punti. Vittoriosi in rimonta 2-1 contro il Montenegro, gli azzurrini si sono imposti di misura nella trasferta in Macedonia del Nord grazie al gol di Luca Marianucci. Una partita complicata drasticamente dall’espulsione di Brando Moruzzi al 25′ del primo tempo.
Giova ricordare che alla fase finale della rassegna continentale, in programma in Albania e Serbia nel 2027, approderanno direttamente le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda. Le altre otto seconde classificate disputeranno gli spareggi per determinare le rimanenti quattro formazioni presenti. Pertanto la compagine tricolore dovrà conquistare il primato, onde evitare complicazioni particolari.
La partita tra Italia e Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 18.15 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.
ITALIA-SVEZIA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 OGGI
Venerdì 10 ottobre
Ore 18.15 Italia vs Svezia al “Dino Manuzzi” di Cesena – Diretta tv su Rai 2 HD.
PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA QUALIFICAZINI EUROPEI U21: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD
Diretta streaming: RaiPlay
Diretta testuale: OA Sport