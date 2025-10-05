Italia nona in gara-1 del Motocross delle Nazioni 2025: USA e Francia al comando a Crawfordsville

Signore e signori ha preso il via lo show del Motocross delle Nazioni. L’edizione 2025 della gara tra Paesi sullo sterrato ha iniziato il suo darsi all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana). Un tracciato molto tecnico, ben conosciuto da chi gareggia nella massima categoria americana. Un terreno duro e soggetto a modificarsi col passaggio dei centauri, creando solchi di non poco conto, specie nella zona del bosco.

In gara-1, con le classi MXGP ed MX2 a competere, l’australiano Jett Lawrence, in rappresentanza della squadra campione, ha battuto un colpo in sella alla Honda, precedendo il belga Lucas Coenen (KTM) di 7.012 e lo sloveno Tim Gajser (Honda) di 17.417. A completare la top-5 l’americano Eli Tomac (Yamaha), distanziato di 19.361, e il francese Romain Febvre (campione del mondo della MXGP) su Kawasaki a 37.927.

Considerando i piazzamenti complessivi degli altri rappresentati delle nazioni coinvolte, gli States e i francesi svettano con 14 punti dopo la prima manche, considerando i piazzamenti di Mathis Valin (Kawasaki) nono e di Justin Cooper (Yamaha) decimo. In terza piazza l’Australia, visto il 15° posto di Kyle Webster (Honda).

E l’Italia? Il Bel Paese ha proposto nella MXGP l’eterno Tony Cairoli, 40 anni e non sentirli, in sella alla Ducati, mentre nella MX2 è stato l’altro siciliano Andrea Adamo (KTM) a tenere alto il vessillo italiano. Ebbene, Adamo si è classificato in dodicesima posizione in questa gara-1, rimanendo invischiato nelle prima fasi in lotte con altri piloti, mentre Cairoli ha faticato a trovare il ritmo e si è classificato 25°. Nel complessivo l’Italia è nona. Alle 20.40 nostrane ci sarà gara-2 con le classi MX2 e Open coinvolte. Adamo e Andrea Bonacorsi cercheranno di recuperare.