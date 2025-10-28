Italia a un soffio dal podio del ranking UCI. Pogacar numero 1 del mondo, Ciccone accarezza la top-10

L’Italia si è fermata a un passo dal podio di fine stagione nel Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale e che è definitiva vista la conclusione ufficiale di questa annata agonistica. Il Bel Paese ha concluso al quarto posto, ad appena dieci punti di distacco dalla Slovenia, mentre il Belgio si è imposto precedendo la Danimarca. Si tratta di un buon riscontro per il movimento tricolore, che si è lasciato alle spalle realtà di rilievo come Gran Bretagna, Francia, Australia, Paesi Bassi e Spagna.

Tadej Pogacar si conferma ancora numero 1 del mondo, con oltre 5.700 punti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse sloveno ha vinto Tour de France, Mondiali, Europei e tre Classiche Monumento (Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia), a dimostrazione di uno strapotere totale. Il secondo classificato alla Grande Boucle si è dovuto accontentare della piazza d’onore, precedendo il messicano Isaac Del Toro (secondo al Giro d’Italia e poi autore di un filotto di successi nel finale di stagione). Ai piedi del podio si sono piazzati il danese Mads Pedersen, il portoghese Joao Almeida e il belga Remco Evenepoel.

Più attardati i britannici Thomas Pidcock (settimo) e Oscar Onley (nono), divisi dall’olandese Mathieu van der Poel, che si è tolto la soddisfazione di imporsi nelle altre due Classiche Monumento (Parigi-Roubaix e Milano-Sanremo). Il migliore italiano è Giulio Ciccone: dodicesimo posto per l’abruzzese, capace di vincere la Classica San Sebastian e di distinguersi anche nella prova in linea iridata. All’azzurro sono mancati 156 punti per entrare nella top-10 della graduatoria, chiusa dal belga Wout van Aert.

Eccellente 18ma piazza per Christian Scaroni, mentre Filippo Ganna occupa la 24ma posizione appena davanti a Jonathan Milan. Il giovane Giulio Pellizzari, che ha mostrato ottimi lampi di classe al Giro e alla Vuelta, si trova in 45ma posizione, precedendo Simone Velasco (46mo) e Lorenzo Fortunato (48mo).

RANKING UCI FINE STAGIONE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.680

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 5.944,14

3. Isaac Del Toro (Messico) 5.514

4. Mads Pedersen (Danimarca) 5.074,45

5. Joao Almeida (Portogallo) 4.331,07

6. Remco Evenepoel (Belgio) 4.218

7. Thomas Pidcock (Gran Bretagna) 3.904,38

8. Mathieu van Poel (Paesi Bassi) 3.838

9. Oscar Onley (Gran Bretagna) 2.910

10. Wout van Aert (Belgio) 2.908

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

12. Giulio Ciccone 2.752,88

18. Christian Scaroni 2.399

24. Filippo Ganna 2.152,83

25. Jonathan Milan 2.144,86

45. Giulio Pellizzari 1.473

46. Simone Velasco 1.464

48. Lorenzo Fortunato 1.447

69. Antonio Tiberi 1.109,5

85. Diego Ulissi 957

89. Andrea Bagioli 917,88

93. Matteo Trentin 890

95. Damiano Caruso 871

105. Matteo Moschetti 805

106. Alberto Betiol 799

124. Davide Piganzoli 721

125. Davide Ballerini 721

133. Matteo Malucelli 696

134. Marco Frigo 689,95

138. Giovanni Lonardi 674

152. Edoardo Zambanini 622

167. Alberto Dainese 569

171. Lorenzo Finn 558

174. Alessandro Covi 550

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 17.986,29

2. Danimarca 17.191,16

3. Slovenia 14.953

4. Italia 14.943,07

5. Gran Bretagna 14.614,81

6. Francia 13.769,23

7. Australia 11.498,69

8. Paesi Bassi 11.094,29

9. USA 10.231,76

10. Spagna 9.076,4