Isaac Del Toro vince il Giro del Veneto: “Sforzo estremo, ho capito che era il momento di attaccare”

Isaac Del Toro ha vinto il Giro del Veneto, attaccando a undici chilometri dal traguardo di Verona e facendo la differenza sull’ultima salita di giornata. Il messicano ha rispettato il pronostico della vigilia e prosegue così il proprio filotto di affermazioni in terra italiana (settimana scorsa aveva prevalso alla Gran Piemonte), toccando quota sedici vittorie in una stagione davvero da incorniciare per il portacolori della UAE Emirates-XRG, già secondo all’ultimo Giro d’Italia.

Isaac Del Toro ha analizzato la propria prestazione al termine della corsa: “Non è stato facile, è stato un sforzo estremo. Incredibile raccogliere un’altra vittoria, non mi sentivo proprio al 100%, ma la squadra ci credeva, ha tirato tutto il giorno e abbiamo dato tutto. Quando Sivakov è andato così forte sull’ultima salita ho capito che era il momento di attaccare, volevamo aspettare l’ultima salita“.

Il messicano ha terminato la propria stagione e non correrà la Veneto Classic di domenica, preferendo un Criterium dove vedremo all’opera anche il suo compagno di squadra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: “Per il Giro d’Italia c’è tempo, fino quando vado così posso imparare. Bello chiudere la stagione così, questa è l’ultima corsa per me“.