Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan: tabellone complesso e possibile bestia nera ai quarti

Domani Jasmine Paolini esordirà nel tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Wuhan, in Cina: l’azzurra inizierà il proprio cammino dai sedicesimi contro la wild card cinese Yue Yuan, che ha eliminato Lucia Bronzetti al primo turno, e che la stessa Paolini ritroverà, assieme a Sara Errani, giovedì in doppio, quando affronterà l’asiatica, che gioca in coppia con la canadese Bianca Andreescu, negli ottavi di finale.

In caso di successo contro la cinese, inoltre, l’azzurra sarà chiamata a giocare, a partire da giovedì, due match al giorno, scendendo in campo sia in singolare che in doppio: l’avversaria di Paolini in singolare negli ottavi uscirà dal confronto tra la qualificata croata Antonia Ružić, che ha eliminato Elisabetta Cocciaretto nel tabellone cadetto, e la numero 10 del seeding, la danese Clara Tauson.

Con l’accesso ai quarti di finale, poi, l’azzurra potrebbe ritrovarsi di fronte la testa di serie numero 2, la polacca Iga Swiatek, che non ha mai battuto in carriera. In semifinale, invece, l’avversaria della tennista italiana potrebbe essere una tra la statunitense Coco Gauff, numero 3, e la russa Mirra Andreeva, numero 5, mentre nell’ultimo atto la probabile avversaria dovrebbe essere la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka.

TABELLONE WTA 1000 WUHAN

Sedicesimi di finale

Aryna Sabalenka (1)-Rebecca Šramková

Sofia Kenin-Ludmilla Samsonova (16)

Naomi Osaka (11)-Linda Nosková

Jaqueline Cristian-Elena Rybakina (8)

Iva Jovic (LL)-Jéssica Bouzas Maneiro

Maya Joint-Kateřina Siniaková (Q)

Ekaterina Alexandrova (9)-Ann Li

Hailey Baptiste-Jessica Pegula (6)

Mirra Andreeva (5)-Laura Siegemund

Magdalena Fręch-Karolína Muchová (12)

Shuai Zhang (WC)-Sorana Cîrstea

Moyuka Uchijima (Q)-Coco Gauff (3)

Jasmine Paolini (7)-Yuan Yue (WC)

Antonia Ružić (Q)-Clara Tauson (10)

Belinda Bencic (13)-Elise Mertens

Marie Bouzková-Iga Świątek (2)