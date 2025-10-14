IndyCar, primo test completato a Indianapolis per Mick Schumacher

Prima prova al volante di una IndyCar completata per Mick Schumacher, protagonista nella giornata di ieri dei test post stagionali in quel di Indianapolis. Il tedesco si è impegnato nel road course che sorge all’interno del catino di Speedway riuscendo ad entrare nella Top3 al termine della giornata.

L’ex pilota di F1 ha guidato una delle auto di Rahal Letterman Lanigan Racing riuscendo a chiudere alle spalle dell’ex campione FIA F3 Dennis Haugher e dell’ex vincitore della Indy500 Alexander Rossi. Il figlio di Michael Schumacher è stato il più rapido in mattinata prima di cedere la posizione al danese ed al californiano.

Il test è stato significativo ed il pilota di Alpine per il FIA World Endurnace Championship non ha nascosto la volontà di tornare full-time a gareggiare con le monoposto. Il target finale sarebbe chiaramente quello di tornare in F1, obiettivo non scontato visti i risultati ottenuti ed i pochissimi sedili a disposizione.

Alpine e Schumacher potrebbero separarsi dopo la chiusura del FIA WEC che avverà a novembre in Bahrain. Mick potrebbe quindi prepararsi per l’IndyCar anche se è difficile capire al posto di quale pilota. Ricordiamo infatti che la squadra di Bobby Rahal ha già confermato per il 2026 Devlin DeFrancesco e Louis Foster oltre chiramente a Graham Rahal (figlio del titolare).

Schumacher, in uscita da Alpine, dovrebbe aver rifiutato un ingaggio con Cadillac per la stagione 2026 del Mondiale Endurance per percorrere altri obiettivi. La NTT IndyCar Series potrebbe essere uno di questi, la stagione scatterà a marzo come da tradizione tra i muretti di St. Petersburg in Florida.