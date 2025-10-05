Incubo Bagnaia: cade in Indonesia mentre era ultimo

Si chiude nella maniera peggiore il fine settimana di Francesco Bagnaia. Il due-volte campione del mondo della classe regina, infatti, è caduto nelle prime fasi del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2028.

Davvero una conclusione pessima di un fine settimana da incubo, senza mezzi termini. Pecco, infatti, stava procedendo, come accaduto ieri nella Sprint Race, in ultima posizione, con un ritmo di 2 secondi superiore ai migliori. Una situazione tecnica a livelli drammatici per il numero 63 che, per peggiorare ulteriormente la situazione, è caduto.

Una caduta strana in curva 17, quella che immette sul traguardo, quasi come la sua GP25 lo avesse mollato senza un motivo, senza un perché. Probabilmente è quello che lo stesso Bagnaia si è chiesto appena si è rialzato, unendo le mani verso la moto in un gesto laconico che sembrava chiedere e chiedersi “ma com’è possibile”?

Già, com’è possibile? Dopo un’annata disastrosa a livello di feeling con la moto, Bagnaia sembrava avere risolto tutto con la splendida doppietta di Motegi. Poi, nel breve volgere di pochi giorni tutto è tornato indietro, forse anche peggio di prima. Del tutto inspiegabile e inconcepibile. Com’è possibile? Già, come si può spiegare che in pochi giorni tutto quello che aveva dato fiducia a Pecco è scomparso?

Questo weekend, senza dubbio, farà malissimo al morale del nativo di Torino. Dopo che l’incubo sembrava svanito, si è ripresentato in maniera peggiore di prima. L’illusione è scomparsa. Una situazione simile sarà dura da digerire. Pecco Bagnaia è davanti al momento peggiore della sua carriera. Mandalika è stato un vero e proprio “buco nero” che potrebbe segnare il suo prosieguo della carriera.