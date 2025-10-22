Il momento negativo di Bolelli/Vavassori: rendimento non esaltante post US Open, ma Volandri crede in loro per la Davis

Un momento negativo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’uscita di scena ieri nel torneo di Basilea, contro Zielinski/Pavlasek (6-3 6-4), pone l’accento su un 2025 che dagli US Open in particolare non ha brillato. Il doppio tricolore è ancora in corsa per conquistare l’accesso alle ATP Finals di Torino, visto il settimo posto nella Race, ma la posizione non è di grande stabilità e potrebbero esserci delle variazioni.

Dopo la sconfitta al secondo turno di New York contro gli americani James Tracy e Robert Cash, gli azzurri si sono riproposti nel torneo di Pechino e lo stop è stato immediato contro il duo Griekspoor/Bonzi. Stessa storia, stesso mare nel Masters1000 di Shanghai, vista la battuta d’arresto contro Zielinski/Peers. A Stoccolma, l’emiliano e il piemontese sono riusciti a raggiungere le semifinali, vendendo poi battuti dalla coppia formata dall’austriaco Erler e dallo statunitense Galloway.

Il ko al primo round di ieri sul veloce indoor elvetico, dunque, può alimentare delle perplessità sul rendimento dell’accoppiata nostrana, non soltanto pensando al traguardo “Finals”. Il riferimento è anche alle Finali di Coppa Davis a Bologna, posteriori all’impegno a Torino. Vista l’assenza di Jannik Sinner, il peso specifico del doppio sarà ancora più importante.

La defezione di Jannik ha come conseguenza un’Italia che non avrà un punto “assicurato” e, nella formula attuale della Davis, il doppio è spesso decisivo. Il capitano non giocatore, Filippo Volandri, nelle sue pre-convocazioni ha inserito Bolelli e Vavassori, ma come da regolamento ITF, un massimo di tre giocatori nominati può essere modificato fino alle ore 11:00 italiane del giorno precedente all’inizio delle partite della Final 8, ovvero lunedì 17 novembre. Pertanto, Volandri potrebbe decidere anche di prendere altre strade se si dovesse rendere conto di uno stato di forma precario dei doppisti.